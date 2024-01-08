Future Lab ShineJet實試｜在一眾新晉家電產品當中，洗碗碟機被不少網民捧為「家庭和諧神器」，然而撇除價格因素不談，一部傳統的洗碗碟機體積不細，讓居住面積小、廚房細的用家望而卻步。



不過向來有不少創新點子的台灣科技品牌 Future Lab 就另有方案，早前在香港推出以超聲波為技術核心的 Future Lab ShineJet 脈衝洗碗機。沒有高溫、沒有高壓水柱，洗出來的碗是否乾淨？

《香港01》科技玩物記者今次就借來一部 Future Lab 實試，看超聲波洗碗究竟是黑科技還是智商稅。

Future Lab ShineJet 超聲波洗碗技術解構

Future Lab ShineJet 脈衝洗碗機的體積只是一般洗碗機的數份之一（蔡浩騰 攝）

Future Lab ShineJet 在初上市時，曾經在記者會上進行過技術講解，廠商方面的原文說明是「以超高頻率的超聲波產生肉眼看不見的納米氣泡，無需添加化學洗潔精，最快8分鐘就可以把碗碟上的油垢或物件的灰塵以兩段式滅污，深入縫隙，將污垢乳化，達致安全無毒的潔淨效果。」而除了洗碗之外，ShineJet 的超聲波更可以用於潔淨海鮮、蔬果以及用於醒酒用途。

在記者會上，Future Lab 的代理 Unity Tech 方面亦即場以 ShineJet 潔淨了幾隻沾上了醬汁、油污的碟子。在當時示範後所見，在 ShineJet 清潔過後，不論是肉眼所見還是用手觸摸，都的確沒有油污殘留。

幾隻沾上了醬汁、油污的碟子在 ShineJet 清潔過後，不論是肉眼所見還是用手觸摸，都的確沒有油污殘留。（蔡浩騰 攝）

不過普通的油、醬汁對於洗碗機而言其實只屬最低難度而已，在一般家庭的餐桌上會產生的髒污餐具之上，除了油污、醬汁，還會有大量其他的食物殘渣，如果在沒有洗潔精的輔助，單以清水一般難以清除。故我們為了驗證 ShineJet 是否真的如此神奇，就借來一部實機並在記者家中進行一次實際場景的開箱試用。

在一般家庭的餐桌上會產生的髒污餐具之上，除了油污、醬汁，還會有大量其他的食物殘渣（蔡浩騰 攝）

Future Lab ShineJet 開箱實試

Future Lab ShineJet 的開箱體驗與之前他們的其他產品相似，包裝方面採用最簡方針，紙箱內除了機體本身、一些管線以及一些保護的物料之外，就沒有其他多餘的物品，連說明書也是以 QR Code 形式存在於紙箱之上。

Future Lab ShineJet 的本體就展露眼前，其主要由主機以及一個超聲波振頭組成（蔡浩騰 攝）

解開包裝之後，Future Lab ShineJet 的本體就展露眼前，其主要由主機以及一個超聲波振頭組成，值得一提的是超聲波振頭在不用時可以放入主機的槽位之內，讓本身體積已經是一般洗碗機幾份之一的 ShineJet 可以擁有更大的收納彈性。

但值得留意的是兩者之間連接的膠管、與及電線，用後如果不拆除的話，平時沒有空間安放，反而會成為另一麻煩。（蔡浩騰 攝）

實際洗碗體驗

Future Lab ShineJet 在洗碗前的前置作業，在接好管線後，廠方建議用戶先以清水簡單沖洗一次，再在鋅盤注入超過超聲波振頭指定高度的水、放入碗碟（盡量避免疊放），開機即可進行清洗，我們就直接開動 ShineJet 最大檔位，清洗 20 分鐘。

每次可洗多少碗，某程度就看用戶的鋅盤有多大（蔡浩騰 攝）

在清洗途中，肉眼可見超聲波振頭產生的超聲波令鋅盤不同位置產生極微小的氣泡，如果將手放入水中，會有類似觸電的感覺；在一段時間過後，鋅盤內的水亦開始變得混濁，可證實 ShineJet 的確是運作當中、碗碟上的髒污的確有被「震」出來。

在清潔 20 分鐘之後，將碗碟取出，絕大部份的碗、碟明顯已經潔淨，簡單沖水後已經可以晾乾；然而並不是全部碗碟皆擁有相同效果，在以往非常棘手的食物痕跡、例如蒸水蛋後於碟邊／碟底的蛋白殘留，一向都是洗碗者的惡夢，而被 ShineJet 的超聲波清洗過後，有不少仍然黏連在碟上，不過就沒有以往頑固，使用百潔布就可以將殘渣清除，某程度都算是幫得上手的。

蒸水蛋後於碟邊／碟底的蛋白殘留，在被超聲波擊打後已經剝落不少，其餘的亦可以手動簡單清除，ShineJet 算是有一定效用（蔡浩騰 攝）

實用還是智商稅？

坦白而言，就最後的實際使用體驗出發，Future Lab ShineJet 的潔淨能力對比一般的洗碗機仍然有一定的距離，尤其處理一些已經固化的殘渣時，ShineJet 明顯較弱。然而 ShineJet 可以在不佔據大面積空間的同時，做到不用清潔劑的潔淨效果，而且過程中的確不用用戶自己上手，某程度上都達到了「解放雙手」的目的。

Future Lab 另一賣點在於價錢夠親民，當其他洗碗機動輒要賣上數千元的時候，可以做到更多用途的 ShineJet 就只需要＄1,399，確仍有一定的競爭力。