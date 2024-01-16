ASUS ROG Phone 8 系列發布｜講到電競手機／遊戲手機，ASUS 華碩旗下的 ROG Phone 系列絕對算得上是鼻祖，然而手機遊戲市場並不如人們預期般發展，對於遊戲手機的需求亦明顯萎靡，ASUS 卻選擇繼續保留 ROG Phone 系列，只不過在設計上下苦工，讓其可以更貼近大眾口味、而非只服務 Gamers。



經過過去幾年的蛻變，ASUS 早前就趁著國際消費電子展（CES）2024 開鑼，發表了全新設計的 ROG Phone 8 系列，對比起規格上的變化，今代 ASUS 在其設計與軟件功能之上的突破就更引人注目。

而在今日（1 月 16 日）ASUS 就在香港正式發布 ROG Phone 8 系列新機，即日起於線上線下渠道公開發售，不同的記憶體配置及價格方面分別為：

ROG Phone 8（16GB RAM+256GB ROM）售價：＄8,498

ROG Phone 8 Pro（16GB RAM+512GB ROM）售價：＄9,498

ROG Phone 8 Pro（24GB RAM+1TB ROM）*附送AeroActiveX 風扇售價：＄11,498

2024 年首部（或者是唯一？）旗艦遊戲手機

遊戲特化的手機，說穿了就是一部各項硬件規格都達到市場頂級水平的手機，這方面大家也沒有甚麼異議，只不過 Android 旗艦手機過去多年同質化嚴重，ROG Phone 8 系列即使用到最強的規格，老實說也並沒有甚麼太大的驚喜可言。

ASUS ROG Phone 8 的主要規格列表（圖 ASUS）

ASUS ROG Phone 8 系列繼續走多型號路線，今次率先發表的就是 ASUS ROG Phone 8 以及高階版本 ROG Phone 8 Pro，兩者絕大部份的規格都相同，包括：

－ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 處理晶片

－ 6.78” LTPO 2400x1080 高清屏幕、最高更新率 165Hz

－ AirTrigger 超聲波肩鍵

－ 5500mAh 容量電池

兩大型號甚至連重量都是一樣，ROG Phone 8 Pro 對比基本型號最大的不同，也就記憶體配置上最高可以得到 1TB ROM+24GB RAM，與及背後的RGB「敗家之眼」改為點陣式的可編程閃燈，官方稱此為「Anime Vision」。

ROG Phone 8 系列在主要規格上未算突出，但值得一提的是今代於主鏡頭方面採用了與近年 ZenFone 系列同樣的 6 軸雲台防震 5000 萬像素鏡頭，另外又首次加入了 3x 光學變焦的遠攝鏡頭，令其拍攝參數貼近大眾的日常旗艦機水平。

另外，ROG Phone 8 系列亦是同系列中首次加入 IP68 防水防塵認證的手機，沒有跟隨上代 ROG Phone 6D、7 Ultimate 般加入機械式的散熱閘門讓此設計成為可能，不過 ROG Phone 8 Ultimate 會否同樣有 IP68、甚至是否存在？就要留待 ASUS 的日後公布。

AI 功能針對加強打機體驗

硬件上其實不算太大驚喜，但作為 AI 技術爆發時代下的產物，ASUS 就在 ROG Phone 8 上大量運用AI技術協助加強遊戲體驗。例如在《原神》和《星穹鐵道》這類的 ARPG 遊戲中，可以啟用自動撿取、劇情快進、行走鎖定及自動按鍵逃脫等功能。

在進行《傳說對決》等遊戲時，AI 又可以根據畫面上的圖案等，為玩家作出有用的提示，最常見的是「魔龍」／「凱撒」等魔物的再生時間。

如果遇到遊戲謎題困難，可以使用「AI Grabber」功能自動掃描螢幕上的文字，並擷取相關遊戲攻略部分。AI 也可以用於為手機生成全新的桌布。詳細的功能之後的詳試再與大家剖析。

ASUS ROG Phone 8 實機上手體驗

ROG Phone 8 系列的設計明顯大改（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物記者在 ROG Phone 8 系列發布前就率先有機會試玩到實機，雖然仍然是工程測試版本，未能測試裡面的絕大部份功能，但整體上手體驗十分良好，至少在設計方面明顯見到 ASUS 是有決心將之與從前的電競特化方向之中區分，成為一部全能型的旗艦手機。

ROG Phone 8

對比起傳統的黑色，今代 ROG Phone 8 的灰色機身更為醒目（蔡浩騰 攝）

+ 3

ROG Phone 8 Pro

1TB 版本的 ROG Phone 8 Pro 將會隨機附送 AeroActive Cooler X 散熱風扇，而其他型號則需要額外加購（蔡浩騰 攝）