HK Express免費機票連結、開始時間、航點｜1.17派2萬張飛｜香港快運 (UO)於今日（17日）早上10時起，以先到先得形式送出逾兩萬張免費機票，目的地由13個增至17個，包括熱門的東京、大阪、台北，雖然今次是針對中國內地居民，但港人只要合乎4個條件，同樣有機會取得$0機票。



HK Express免費機票｜1月17日香港快運活動情報

1｜HK Express 免費機票｜24.1.17 活動時間及4大條件



HK Express簡體網頁公布，將由香港國際機場贊助，送出20,756張香港出發之免費來回機票，活動日期為：2024年1月17日至1月19日，出發日期為1月22日至7月11日，想成功獲得免費機票，即睇攻略做好事前準備！

另要留意今次活動只限資格以下4個條件之人士參加

1. 必須通常居住在中國內地(但無需提供證明)並持有效旅遊證件

2. 持有效的電郵地址及內地電話號碼

3. 預訂當日已年滿12歲

4.在1月10日活動成功買到免費機票者也不能再參加

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2｜HK Express 免費機票｜航班地點



1月17日送出之免費來回機票共20,756張，以先到先得形式送出，17個航點包括：東京羽田、大阪、福岡、名古屋、沖繩、鹿兒島、高松\首爾、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、台北、台中、高雄、峴港等熱門旅城市。

留意今次活動只限於UO官方簡體網頁進行，不能使用香港快運的手機app應用程式搶飛。

3｜HK Express 免費機票｜活動網頁地址



請book mark定網址：https://wow.hkexpress.com/gba/zh-cn/，於活動時間︰2023年1月17日（上午10時起）至1月19日入內搶飛。現在就選好目的地航點、以及旅遊日期吧。

4｜HK Express 免費機票｜準備資料



由於活動采取先到先得形式，大家記得先在電腦、手機上預填好以下情報：

與旅遊證件相同之乘客姓名（留意用英文網頁就不要搞錯First Name/名 、Given Name/姓）

出生日期

聯絡電話

電郵地址

信用卡資料（留意不接受TapNGo類型預付信用卡）

5｜HK Express 免費機票｜追加項目



有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費、寄艙行李、揀選座位、U-First優先登機等收費，須由旅客自行承擔。所以一定要事前準備好信用卡資料！（貼士：不要在座位、寄艙行李等細位上浪費時間，後補吧搶飛要緊！）

6｜HK Express 免費機票｜確認電郵

成功完成以上步驟後，乘客將會收到 HK Express 發送的行程確認電郵，這樣才算真正搶到飛！如遲遲未收到記得看看有沒有掉進垃圾電郵位置，祝你成功搶飛、準備出發旅行！