旅遊、尿袋上機禁忌2023｜轉眼間來到7月，踏入疫情過後首個旅遊旺季，全球多個港人熱門旅遊熱點都已經正常開關，決定好了要往日本、台灣、南韓還是泰國之後，下一刻當然就是為上機旅遊做好準備，例如隨身數碼用品如手機用的流動電池（即俗稱「尿袋」）、手機、平板等等。



2023旅遊當然要帶同各式科技數碼產品，但一定要留意它們的上機限制（蔡浩騰 攝）

然而久未出行，恐怕會忘記各式 3C 數碼產品的上機限制，《香港01》科技玩物記者就再整理了一下各種隨身 Gadgets 的上機禁忌及限制，供各位執行李之時用作參考。👇👇👇

5 大科技產品上機手提／寄艙上機指引

【1】電池

未裝在相機／筆電中的備用電池，或是鋰金屬電池，皆不能寄艙，需要手提上機，而鋰金屬電池的鋰含量不可超過2g。

【2】行動電源（手機尿袋）

用於手機或其他智能裝置用的行動電源（即港人俗稱「尿袋」），同樣不可以寄艙，需要隨身上機，且容量方面必須要在 160Wh 或以下，換算作常用的容量單位，即約 20000mAh。

然而要 mAh 數值其實會因應電力輸出而有所變動，故尿袋的 Wh 數值、亦即「能量水平（Battery Energy Level/ Volume）」目前市面上絕大部份的電池都會標明電池內的能量水平，只要在相關位置查看就可以。

目前大部份流動電池都會標明電池內的能量水平（蔡浩騰 攝）

順帶一提，如果閣下所帶的電池機身上沒有明確的標籤，航空公司是有權拒絕你將之帶入機倉之內的，而由因為所有流動電池皆不可以寄艙，屆時就只能即時棄置電池。

【3】手機／筆電／平板電腦

智能手機／平板／筆電等不能移除電池的科技產品，只要是關閉電源後，皆能夠放置於行李箱中一併寄艙，不過寄艙有可能易受撞擊，較建議帶上飛機。

【4】充電式可發熱裝置

充電式可發熱裝置如「暖手蛋」或「發熱外套」等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

【5】自拍棒／相機腳架

管徑 1cm 以下且可收縮後高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；

管徑 1cm 以上且可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。

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