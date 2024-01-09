山寨AirPods Pro 2 兩招分真假｜華強北山寨貨聞名於世，基本上所有知名的手機、耳機、平樣，都能在華強北找到其山寨版本。近日，有台灣 YouTuber 開箱華強北山寨 AirPods Pro 2，竟被其質素驚艷到，接近以假亂真的地步。



YouTube@Techris 宜峯，在網上買來華強北山寨AirPods Pro 2（悅虎 1562AE），價錢 274 人民幣，與Apple正版售價 $1,849，相差約 $1,543。開箱比較高仿耳機與正版的質素有多大的分別。

悅虎 1562AE 是 USB-C 版本的山寨 AirPods Pro 2 耳機，包裝上有明顯的品質差異。包裝盒、耳塞、包裝隔層都偏黃，說明書甚至出現列印錯誤。重點的耳機部分，Techris 宜峯指出，耳機不夠光滑，摸上去有一點粗糙。可是，當以為外觀有缺乏，已經與正版高下立見時，沒想到實際功能竟能分庭抗禮。

連線速度極快

悅虎 1562AE 能騙過 iPhone，只要打開耳機盒，iPhone 同樣會彈出識別到 AirPods Pro 2 的畫面，連接新的耳機。同時，經試對比悅虎 1562AE 和 AirPods Pro 1，載上耳仔時的連接速度相約。

降噪、通透模式高質素

耳機最重要的當然是音質，Techris 宜峯在這方便簡單指出山寨版的音質不差，如果可以調校一下 EQ 應該會不錯。而降噪表現最令其驚喜，效果甚至比正版的 AirPods Pro 1 好，通透模式表現亦不俗。最誇張的是，山寨版同樣支援頭部偵測和杜比全景聲。

分辨真假方法

山寨的外表、功能都能以假亂真，如果買二手豈不是有機會買到山寨貨？從 Techris 宜峯的測試中發現，悅虎 1562AE 不支援 Siri，而且耳機沒有皮膚感應，連接只是靠紅外線分辨是否配載在耳朵，因此把耳機朝下放在桌上，也會與 iPhone 連接。想分辨真假，可以用以上兩個方法測試。

資料來源：YouTube@Techris 宜峯