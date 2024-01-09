Apple Vision Pro開賣｜Apple正式公布Apple Vision Pro將於2月2日星期五在所有美國Apple Store及美國Apple Online Store上市。美國作為首發地區，售價為3499美金。



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去年WWDC2023時，記者有幸在美國Apple Park搶先閉門實試Vision Pro，第一的感覺便是有別於以往一般AR/VR裝置，戴上頭上後不太感到機身的重量外，畫面更好像融合了生活般。於實境浮出不同的視窗來工作、娛樂等，絕對是VR/AR頭戴式裝置的最高規格享受。Apple指Vision Pro是一款革命性的空間運算裝置，可改變人們的工作、協作、連接、回憶和享受娛樂的方式。Vision Pro通過visionOS無縫地將數碼內容與現實世界融合，以最自然和直觀的輸入方式（使用者的眼睛、手和語音）解鎖強大的空間體驗。加上全新的App Store為用家提供超過100萬個與iOS和iPadOS兼容的應用程序，以及利用Vision Pro獨特功能的新體驗。

Apple Vision Pro於美國正式首發推出

Apple Vision Pro被設計成一個模塊化系統，用家可以個性化其適應。一塊三維形成的屏幕玻璃輕輕彎曲在用家的臉周圍並流入自定義鋁合金框架中。光密封件由柔軟的紡織品製成，有各種形狀和大小，可以彎曲以適應用戶的臉部，實現精確的適配。靈活的頭帶確保音頻保持靠近用戶的耳朵，而附帶的Solo Knit Band和Dual Loop Band允許用家找到最適合他們的合適尺寸。對於視力矯正需求的用家，可另加配ZEISS Optical Inserts Readers閱讀或Prescription處方鏡片（分別為99美金及149美金）磁性附在Vision Pro上，使用家不需要戴眼鏡都可以睇到令人難以置信的清晰度。

暫時Apple Vision Pro只於美國首發推出，香港及其他地方則將會在今年稍後時間才推出。Apple Vision Pro的預購將會在1月19日星期五上午5點（PST）開始，售價為3499美金（約港幣$27,650），包裝包括Vision Pro主機、Solo Knit Band、Dual Loop Band、外置電池、USB Type C線、USB Type C充電器及抹布。ZEISS Optical Inserts Readers閱讀或Prescription處方鏡片，需另購分別為99美金（約790港幣）及149美金（約1178港幣）。