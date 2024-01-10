QR code 落單｜智能手機人手一部，我們的生活環境亦因而產生很多變化，其中一樣，就是近年不少餐廳都加入手機 QR Code 方式下單，但這些新科技並非人人接受得到。



QR Code 手機下單被嫌浪費時間

日前一位網民在 Facebook 的飲食相關群組內發帖，直言非常討厭以 QR Code 電子方式在餐廳下單叫食物，認為舉手叫侍應下單明明就快捷得多，隨時只花數秒時間就可以交代好食物要求，但轉用手機 QR Code 下單就變成幾分鐘的事情，大批 QR Code 下單是浪費時間。

同樣的爭議其實已非首次出現，今次發帖後有不少網民都表示甚有共鳴，認為 QR Code 下單的方式在減省了餐廳人手的同時徒添食客的成本，但與此同時仍加收服務費，是餐廳為賺盡而採取的不良營商手法；如遇著手機訊號接收不良的餐廳，食客更難以用 QR Code 下單。

支持 QR Code 下單者眾：社恐恩物

不過綜觀留言的反應，似乎有更多網民是支持 QR Code 下單的做法，普遍認為 QR Code 下單相當方便，尤其不少人自稱「社恐」，QR Code 下單就讓他們可以減少與他人不必要的接觸就能叫到食物；更有人指自己的飲食喜好太獨特，如果如實向侍應表示必然會被罵，故 QR Code 下單就成為他們的恩物。

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QR code 下單還有不少優點，例如可以讓數人同時看餐牌，又可以減少侍應下錯單的機會等等，亦有人提出餐廳有時並非有足夠人手應付太多客人，讓客人自行下單，某程度上都屬於雙贏的做法。

留言中不少人認為開帖者應該與時並進，QR Code 下單的方式其實都是因為時代變遷使然，就像銀行推出自動櫃員機之後，人們自然會減少進入分行排隊取錢一樣，是令生活更方便的過程。