CES 2024一向有不少創新的產品推出，Sony 聯同 Honda 開發的 AFEELA 電動車，早在上年 CES 面世，今次再登上 CES 舞台，竟使用 PS5 手掣遙控真實電動車登場，令現場觀眾即時起哄。難道用手掣揸車的日子不遠矣?



Sony Honda Mobility 在 CES 中，執行長水野泰秀在演說途中拿出 PS5 手掣，並遙控AFEELA 駕駛到舞台上。當然，就算 AFEELA 真的推出市面，也不會允許司機透過 PS5 手掣駕駛，水野泰秀提醒只是用在舞台展示。

GT團隊加入

AFEELA 由 Sony 和 Honda 聯手打造的電動車，車身尺寸 4,915×1,900×1,460mm，3,000mm 軸距，LED日行燈雨有一塊「Media Bar」螢幕，能顯示電量、充電狀態、圖示和文字互動。鋰電池組約91kWh，目前未公布電池續航力。

說到 Sony，不能不聯想到 Play Station，Sony 找來《Gran Turismo》開發團隊協助開發，AFEELA，重視車內多螢幕 UI 設計，有機會出現3D地圖或是AR擴增實境介面，甚至使用Unreal Engine 5.3遊戲引擎來驅動 UI。在《GT》團隊和 Unreal Engine 加持下，AFEELA 應該會出現很多玩家熟悉的元素。

資料來源：Kotaku