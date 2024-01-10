冷氣機電線短路｜昨日（9日）晚上，旺角唐樓一單位突然冒煙起火，更傳出多下爆炸聲。消防到場調查發現，疑似冷氣機電線短路引致。就算在寒冷天氣沒開冷氣，也有機會在沒有啟動下失火，而忽略使用上的禁忌，亦會增加起火風險。



警方表示，昨日（9日）晚上 11 時 16 分接報指，甘芳街25號一個單位發生火警，消防接報到場將火救熄，事件中一名女子吸入濃煙不適，調查認為疑似冷氣機電線短路起火引致。

3大原因引起短路

如有雨水滲入冷氣機機身內部，有機會令零件受損，開機會有機會出現超載短路。另外，一般冷氣機的使用壽命約在 7～10 年，如長期沒有保養的話，機件、電線老化也會增加短路風險。

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同時，冷氣機消耗功率較大，開啟時𣊬間使用的電流較高，或會超出普通插頭、插座的承受範圍，因此會容易出現電線過熱問題。用家要注意冷氣機應有獨立的電源插座，避免電壓過載起火。亦可以在插座上安裝「漏電保護器」，當出現短路時會盡快切斷電源。

台灣消防局曾分享過，想避免冷氣機出現起火意外，就要謹記「5不1沒有」口訣：「不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、不買沒有安全標籤產品」。當使用冷氣機時，出現過大的運作噪音，就要立即停止使用，找專業人士進行維修。