Rainbow Gala 6月最後1次九展舉行｜FB/IG反應兩極、學生跪求改期｜Rainbow Gala（簡稱RG）為2007年起、每年於香港舉辦兩次的同人誌即賣會。大會紮根於九龍灣國際展貿中心多年，由於商場即將變賣清拆，大會宣布接下來RG31將為選址九展的最後一屆！



RG最後的九展活動

大會表示RG31一改展期兩天的習慣，破天荒於2024年6月14日至16日連續舉辦3天。更首次租用了StarHall星匯，規模最大且追加了舞台表演。同好於Facebook、IG兩邊都落力畀like、留言，不過兩個平台的反應相當極端，被視為中年人才會使用的FB，reply 九成九都是向大會展達感謝之情；而後生仔女較多的IG，竟有大量留言跪求改期！原來這三天展期，跟大量香港學生的考試撞期，無論是事前準備、當日到場都頗為困難。

Rainbow Gala fb截圖

Rainbow Gala fb截圖

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網民反應：學生應該專心讀書，下次再玩過

要求改期的留言，有多達數百like，但有人則看不過眼，指責留言者既沒有感謝之情，只單向表示考試撞期要求改期，跟網拍旋拍上留言「窮學生自用、可否減價」沒有分別，很不禮貌、自我中心。而實話實說，RG要就展場檔期並不容易，半年一度既不能太早開辦、7月又與動漫節撞期。展期公開即是已經book場，很難因為學生考慮撞期而更改。

Rainbow Gala IG截圖

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網民：踢走班阻街Coser 未必是壞事

亦有人不客氣地說，很多學生去RG既不買門票入場、也不會消費，只是在展場外阻礙通道玩cosplay，而沒有公德心的攝影愛好者，因為方便拍照，擺設大量照明器材，甚麼破壞商場設施，當公眾地方是影樓。網民認為如果少了這些人，令展覽回歸初心：同人誌即售會也非壞事。

acg zone facebook 截圖

情報來源：Rainbow Gala Facebook / IG