RG30 Cosplay相集 12.23｜寒冬下的九展同人活動角色扮演者圖輯｜始於2007年的Rainbow Gala 同人誌即賣會，近年一直都選址於九龍灣國際展貿中心舉行，每次「九展」都會迫滿全身投入二次創作、Cosplay扮演的香港、海外動漫愛好者。而因應九展將要清拆，於12月23至24日舉行的Rainbow Gala 30，將會是倒數第二屆於九展開辦，且適逢是聖誕佳節，場內人頭湧湧，即睇Cosplayer相片集。



今屆無作品特別hit｜SPY X Family幾乎絕跡

過去在RG或動漫節，一定有大熱作品如《SPY X FAMILY》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《孤獨搖滾》，作品大熱自然多coser扮演，但今次記者在RG30就見coser的造型選角五花百門，除了動畫，諸如直播主HOLO、手遊類《原神》、《藍色檔案》都好多人扮，但就沒有一部作品、一個角色特別hit，以前三步就會見到《SPY X FAMILY》一家三口，今年幾乎絕跡。反而見到不少人返回初心cos自己喜歡的初心作品，也有人約成班朋友一齊Cos《百變小櫻》懷舊一番、有feel又好玩！

成班朋友約埋一齊Cos《百變小櫻》懷舊一番（鍾世傑 攝）

Coser攤位區｜極寒天氣下仍性感造型上陣

而Cosplayer寫真專賣區那邊，由於今年轉到新場地「玻璃房」，此處氣候似乎比其他場館低很多，但擺攤的coser為了令fans開心，捱住凍都照穿性感服裝，聽她們說為了尊重角色，盡量不想加外套，也怕貼暖包穿崩影響造型，真的是太專業！同時因臨近聖誕，也有美少女一身聖誕裝上陣，同fans合照影cheki留念，好sweet！(由於時間不足，Coser名及角色資料將後補請諒，感謝接受拍攝)

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Rainbow Gala 27 RG30 活動資訊

日期：2023年12月23-24日



時間：12:00 – 19:30 （最後入場時間為19:00）



地點：九龍灣國際展貿中心 3樓Glass Pavilion、展貿廳2及6樓 展貿廳3 （1票通行3個會場）



門票售價：$65



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時光倒流：回顧疫情下的RG27

雖然今次已經不是第一屆不用再戴口罩參加的RG，但今年真的幾乎9成9 coser都脫去口罩，自由自在的拍照、交流。翻看2022年，疫情下的RG27相集，真的百感交集。

RG27 Cosplay相片集｜超可愛亞妮亞 ／派對咖孔明／Holo人氣最高