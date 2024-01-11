蘇寧開倉2024／豐澤優惠低至1折｜蘇寧推出再次推出 Mega Sale 開倉活動，將在 1 月 12 日～15 日，於深水埗西九龍中心分店舉行，精選產品低至 1 折發售。門市消費只要用指定信用卡簽賬，更可享高達 $1,200 現金回贈。



蘇寧 Mega Sale 開倉 Round 2



優惠期：2024 年 1 月 12 至 15 日 (星期五至一)

時間：11:00-20:00

地點：深水埗西九龍中心四樓 402-3 及 405-6 號鋪



各種家電、電子產品將在深水埗西九龍中心分店以超抵價出售，當中包括一些陳列品。購買時，建議要檢查清楚產品的品質，特別是陳列品沒有保養，避免買到品質不乎要求的產品。

另外，即日起至 6 月 30 日，在蘇寧門店以感應式 Mastercard 或電子支付(包括 Apple Pay, Google Pay 及 Samsung Pay) ，即日單一簽賬淨額 $2,000 或以上，即減 $50。即日起至 2 月 29 日，憑中銀信用卡或 BoC Pay 於蘇寧門店或網店，單一簽賬滿指定金額可享高達 $1,200 現金回贈。

豐澤新春優惠

豐澤由即日起至 2 月 15 日，推出「嚟豐澤齊人開飯」新春優惠，12大超人氣產品，超過800款產品低至27折推出。豐澤網店更有總值$740優惠券，只要購買指定類型的產品時，輸入優惠碼即可折上折。