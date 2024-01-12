拖板禁忌、9類家電切忌駁拖板隨時火燭｜家中的插座位置、數量，已難以應付電器的需要，單單是一個人都有數個行動裝置需要充電。無可避免，家中總要用幾個拖板，增加插頭數量。可是，不要以為所有電器都適合在拖板取電，亂用拖板隨時引致過載起火。



高功率電器注意

什麼電器不能使用拖板，最簡單的分辨方法就是去了解各種家電的功率；台灣內政部提醒，廚房的電飯煲、焗爐、微波爐、氣炸鍋、快煮壺、洗碗碟機；洗手間的風筒；房間的電暖器、熨斗都屬於高功率電器，應使用獨立插座，否則就有過載／過熱，引發火警的潛在危機。

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除以上提及高的高功率電器應直插駁入獨立插座，就算是小功率的電器，也不代表可以無限量全都插在拖板上。拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，所以拖板最大的承受上限也約是 13A，當超出上限就有機會導致負荷過重、同樣有過熱起火的可能。

可以使用「13A x 220V＝2,860W」公式，了解拖板的供電上限，當拖板上的電器功率接近 2,860W，就不能再往拖板插上任何電器，以免超負荷。

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機電工程署亦分享萬能蘇及拖板的7大安全使用方法：

1）選購及使用符合安全規格的萬能蘇和拖板。



2）插孔內必須裝有安全活門。



3）不要購買或使用有不規則插孔的萬能蘇或拖板，每一面插座只應供一款插頭插入。



4）為避免電路負荷過重，造成火警危險，每一個供電插座上只可插上一個萬能蘇或一個拖扳。拖扳上不應插上任何萬能蘇，而在萬能蘇上亦不應插上任何拖扳。



5）切勿強行將兩腳插頭插入三腳插座、萬能蘇或拖板。



6）如發現萬能蘇或拖扳的插孔有鬆動現象，不能穩固插頭，或發現插腳難以插入插孔，則不應使用。



7）不要將拖板放於潮濕或近水的地方使用，例如浴室及廚房等。



8）不要利用拖板的軟電線將拖板懸掛起，以免損壞接線，造成危險。

