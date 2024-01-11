網民誤入假網站叫外賣、被盜簽2萬5卡數｜早前報道過 Google 上出現假冒的 WhatsApp Web 官網，更以贊助網站來誤導用家，以為 Google 置頂的就是真正的官網。近日，有連登網民分別，在 Google 找 PHD Pizza 網站叫外賣時，也誤墮毒網陷阱，慘被盜用信用卡。可是，整個網絡騙案到最後竟出現神展開。



Google 置頂連結不等於官網！

連登網民分享，因要叫外賣 Pizza 的關係，直接在 Google 搜尋 PHD，打算在官網上訂購。在 Google 搜尋出現了 3 個結果，網民沒考慮太多就直接點入第一個有「贊助」的連結。進入後看似是正常的 PHD 官網，但其實連結略有不同。正版網站是「phd.hk」，而毒網連結是「phd-hk.online」。

網民不虞有詐，直接在毒網下單，並使用信用卡支付。結果銀行沒有 sms 確認交易，反而是傳送了一筆 2,971.95 歐元（約$25,507）的交易通知。其後，不法之徒更用其信用卡資訊購買 iPhone 15 Pro Max，所幸銀行發現端倪聯絡，才能取消所以非本人的交易。

盜亦有道？

以為事件到此完結？正當網民為晚餐發愁時，竟有外賣噴按門鈴送 Pizza 上門。網民收到外賣後查閱單據，正是自己在毒網中的訂單，並再次致電信用卡中心，職員竟指沒有購買 Pizza 的簽賬記錄。

其他網民分析，有機會是騙徒取得信用卡資料後，為了讓其疑心降低，根據網民的訂單資料再到 PHD 下單。可是，在網民取消信用卡的不法交易後，到頭來竟是免費獲得一餐 Pizza。

網民熱門回應：

+ 3

資料來源：LIHKG