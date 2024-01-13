Apple Vision Pro 將支援 Apple Pencil 凌空書寫｜新款觸控筆將配置新專利光學感測器｜Apple 粉絲期待而久的 Vision Pro，將於2月2日星期五在所有美國 Apple Store 及美國 Apple Online Store 上市，售價 3499 美金。作為 Apple 革命性的新產品，很多人都對 Vision Pro 的操作方法有很大的興趣，近日再流出 Apple 新專利技術，有機會讓 Apple Pencil 也支援在 Vision Pro 中使用。



Vision Pro 通過 VisionOS 無縫連接數碼內容與現實世界，使用者可以透過眼睛、手指手勢和語音，體驗三維空間的操作。用家將會凌空控制滑鼠、鍵盤，是全新的使用體驗。

根據美國商標和專利局(USPTO)的清單，Apple 有一項新的 Apple Pencil 技術專利，將在 Apple Pencil 上配備光學感測器，可以在沒有觸摸功課的表面上，追蹤、互動 Apple Pencil 的操作。

Apple Vision Pro於美國正式首發推出

光學感測器包括光流感測器、雷射散斑流感測器，光流感測器可以透過檢測空間與時間圖像的亮度變化，來估算 Apple Pencil 的運動；雷射散斑流感測器即能檢測由成像物體的相關照明所產生的散斑圖案，估計 Apple Pencil 的軌跡。從而令用家就算不在平面上，也能使用 Apple Pencil。

一戴上Vision Pro感覺就像現實世界中浮現著不同的數碼世界內容

雖然專利圖中，Apple 以 iPhone 為例，用家可以在接觸螢幕，或不接觸螢幕下操作 Apple Pencil。這項技術估計提配合 Vision Pro 的混合實境使用，意味住之後用家能凌空透過 Apple Pencil 在 Vision Pro 中繪圖嗎？