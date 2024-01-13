WhatsApp 2024新功能｜不用開電腦！手機即去底製作WhatsApp貼圖

WhatsApp 2024新功能｜WhatsApp 宣布，iOS 版用戶可以直接在 App 內製作及編輯個人貼圖，無需使用第三方 App 或從相簿中匯入圖片。這項新功能讓用戶可以更快速及安全地自訂 WhatsApp 貼圖，為對話增加趣味性。



由現在起，使用 iPhone 的 WhatsApp 用戶可以直接在 WhatsApp 選擇相簿照片並進行剪裁，加入文字或圖畫來自製貼圖，不需要再經第三方 Apps 或電腦版本的 WhatsApp 都可以完成整個製作過程。

完成後的貼圖會自動儲存至 WhatsApp 的貼圖收藏中，日後可以方便重用。另外，用戶也可以選擇現有的貼圖進行編輯，加入自己的創意元素。

製作貼圖的步驟包括，製作後可以即時傳送：

1. 在對話框右側點選貼圖圖示

2. 開啟貼圖收藏

3. 點選「製作貼圖」

4. 從相簿中選取照片

5. 進行剪裁或添加元素

6. 最後點選傳送。

如果要編輯現有貼圖，則長按想編輯的貼圖，選擇「編輯貼圖」進行個人化設計。

這項功能目前在 iOS 17 以上版本可用，舊版系統只能編輯現成貼圖。WhatsApp網頁版也新增了自製貼圖的選項。這次更新讓WhatsApp用戶可以更自由靈活地運用貼圖，也能夠在不安裝第三方App的情況下，安全地將自己的照片和創意添加到對話中，在未來的情人節／新年應該會十分實用！