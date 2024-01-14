手機充滿電不足2小時電量剩34%　專家指這類APP是耗電殺手應快刪

科技越發進步，人們對於手機的依賴越來越深，而電池續航力也因此成為購買手機的考量之一，對此，一名網友就發文表示，自己的手機在充飽電後，僅使用2小時，電力便下降34％，不確定是否與公司的訊號接收相關，引起不少網友熱議，更釣出內行人指出，1手機APP恐是導致快速耗電的元兇之一。



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一名網友在PTT發文表示，公司的訊號經常不穩，最好的情況頂多三格，偶爾也會掉到一兩格；近日上班時，發現充飽電的手機，僅使用2小時，竟迅速掉了34％的電力；他表示，平時在家中連接wifi，使用半小時後，也才下降2％左右，電池更有96％的健康度，因此不解問道「是訊號問題，還是電池真的要換了？」

貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，紛紛表示手機的續航力確實與訊號穩定相關，「訊號不好會加大功率」、「手機狂找訊號當然耗電，不然開飛航」、「當然，訊號差就是會提高功率搜尋」、「功率變大，電磁波也會更強，所以每次看到有人抗議拆基地台，大家都會當笑話看」、「肯定的 靜止狀態 每隔一兩分鐘就會搜網一次」、「訊號不好耗電很明顯變大」、「訊號好跟不好的電磁波能量可能差幾十幾百倍 放大、等化、解調都要吃電的」、「手機一直找訊號肯定耗電的」。

此外，也有部分網友指出，手機耗電也可能與一些電量監控的APP有關，因此建議刪除，「電量監控測個幾次，看大概健康度就先刪了 蠻耗電的」、「我會先刪電量監測APP＋1」、「其他監測APP我不知道，不過Accu的耗電不會顯示在他APP的耗電上面，但是耗電有感增加」、「app要定位的也很耗電」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機剛充飽2小時電量剩34%！內行人揪耗電殺手，快刪掉1類APP】