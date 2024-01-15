消委會12款儲水式熱水爐評測｜一到冬天就會出現很多儲水式熱水爐的討論，消委會最新與機電工程署合作，測試市面上出售的 12 款儲水式電熱水爐，包括 7 款單膽和 5 款雙膽電熱水爐，價格由 $1,280～$6,980 不等。測試發現，並非價格高的產品就有更高的品質，其中有一款更在儲水後，供應熱水量只有約 6 分鐘。



消委會指出，儲水式熱水爐大致分有花灑式和無排氣管式兩類。花灑式控制輸入儲水缸的水流，讓冷水流入儲水缸底推出上層熱水，再調節水溫，但不能在出水管位置及花灑頭加裝開關水掣，以免壓力排放受阻導致爆炸。

無排氣管式即可直接控制熱水輸出量，冷氣會自動流入熱水爐作補充。由於加熱時儲水缸的壓力儲增加，因此需要加裝溫度和壓力減卸閥，防止儲水缸水溫和壓力過高。

而單膽、雙膽的分別，就是單膽會一次過加熱水缸內的所有熱水，雙膽即會先把其中一個內膽的水加熱，可更快提供部分熱水。

花灑式儲水式電熱水爐

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供熱水表現參差

消委會評測的電熱水爐都是 3,000W 輸入功率，因此加熱速度相約，平均每公升由1.07分鐘～1.37分鐘不等。而供應 40˚C 熱水量、供水時間的情況就比較參差，每公升平均供熱水量由 1.52 升～2.47 升不等，其中有兩款的電熱水爐的可持續供熱水時間，只有 6.6 分鐘。

無排氣管式儲水式熱水爐

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消委會估算電熱水爐每件特機時間為 1,800 小時，即每日待用約 5 小時，以每度電 $1,7 計算，花灑式（單膽）每年電費由 $44～$103 ，花灑式（雙膽）由 $157～$161 ；無排氣管式（雙膽）由 $120～$229 ，無排氣管式（單膽）$87～$108 不等。測試發現，無論花灑式或無排氣管式，雙膽電熱水爐的待機電費較單膽高。

一款被禁售

消委會測試的 12 款儲水式熱水爐，其中一款近日被機電工程署，根據《能源效益（產品標籤）條例》，測試發現德信 KPU-10 未能達標，因此決定將其從紀錄冊中剔除，同時將會停止在香港供應。

選購、使用貼士

消委會分享，單膽、雙膽的設計各有優缺，雖然單膽電熱水爐不能快速提供部分熱水，但由於機身較厚，所以保溫能力較佳；雙膽則能夠快速提供部分熱水，用家可按需要選擇。如使用無排氣管式，應定期檢查溫度和壓力減卸閥，確保沒有受外物阻塞或破損；花灑式即注意不能在出水管加裝開關水掣，亦不可將出水管接駁到洗手盆或浴缸，以免壓力過大爆炸。

資料來源：消委會《選擇月刊 567期》