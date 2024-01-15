Airpods Max淘寶高仿山寨版開箱教分真假｜附消委會藍牙耳機評測｜有冇留意近半年成街男女老幼都在戴Apple的「大耳牛」頭戴式耳機Airpods Max ？原來係因為華強北出了一批高仿真山寨版，定價僅600人仔、與原裝定價相差近$3999大元、外型幾可亂真！早前踢爆過華強山寨AirPods Pro 2的YouTuber，再次為大家解構這支超高人氣的高仿版Airpods Max，看看與原裝相差在哪裡。



拍片只為學術研究｜不推薦用翻版

再次拍片解拆華強北山寨蘋果耳機的YouTube@Techris 宜峯說淘寶上的翻版Air Pods Max不只一款，有比600元更便宜的塑膠版，他選這個是因為被自信十足的廣告口號吸引了：「如產品音質功能跟官網有差異，產品免費送給你」決定花錢買對試試虛實。

他在開箱前先強調，上次$274人仔的山寨AirPods Pro 2（悅虎 1562AE）影片雖然反應很好，但要澄清影片只是抱研究精神和個人興趣而做，沒想過推薦人買假貨，自己也不會用。

山寨AirPods Pro 2兩招分真假｜華強北3百蚊老翻做足降噪頭部偵測

（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

先從外觀說起「高仿Airpods Max」的包裝吸塑膠及重量做得頗真，但只印了「Max」字樣（原裝為AirPods Max）很易分出真假。開箱第一感覺是很髒，機身上有灰塵，說明書亂印根本無用途，極差。

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（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

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機身外觀上，耳機面板的金屬做得非常像真，頭戴上部的網面也跟原裝沒兩樣，但旋轉掣和按鍵一睇就知是假貨。耳罩手感和樣子都夠像真，不過同樣是很多灰塵。另外，可伸縮的金屬耳機臂造功惡劣，拉長縮短很「卡」，扭動時有怪聲。而人稱「胸圍」的智慧型機套就得個樣，摸過原裝的人必定會分到山寨版手感粗糙得多。

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到正式試玩，從智慧型機套抽出耳機，iPhone會自動彈出連線圖像，會判別它是原裝AirPods Max。要從軟件上分真假的方法有3個：

1：耳機名稱會顯示為cc pro max



軟件上分真假01：耳機名稱會顯示為cc pro max（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

2：轉動耳機上的旋轉掣無法控制iPhone的音量



軟件上分真假02：轉動耳機上的旋轉掣無法控制iPhone的音量（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

3：無法使用GPS定位find my airpods追蹤耳機



軟件上分真假03：無法使用GPS定位find my airpods追蹤耳機（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

戴上耳後，宜峯再次驚嘆於其降噪隔音做得很好，有原裝9成功力，也能用app控制耳機設定，而且連自動頭部轉向偵測也做到，表示如果你買耳機最需要是隔音，Airpods Max華強北高仿山寨版是能滿足你的。但是聽歌方面宜峯就給予劣評，覺得高仿AirPods Max 低音太重又朦，中音沒有穿透明，整個音色混成一團，非常難聽。

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（YouTube@Techris 宜峯影片截圖）

拆開零件極少、更用鉛塊呃秤

到正式拆開耳機，終於明白為何只售600人仔，因為大大對耳機內空空如也。再比較原裝機，大量零件、大型的動圈單元和天線、電池組成幾乎塞爆耳機，老翻的用料少到要加一片鉛塊去呃秤，都不想花成本改用大容量電池（只有500mAh），是非常惡劣的次貨。NUARL mini3 日系女仔機、千元內藍牙耳機3大推薦｜附消委會報告

總結：貪個樣買都會後悔、音色更是爛到透

宜峯認為就算為了用來做裝飾扮原裝，這對Airpods Max華強北高仿山寨版的差劣造功都未必令你滿意。如果為聽歌就更加不要買，是一對垃圾；但如果你只求一對「隔音耳機」它倒是有點用。

資料來源：YouTube@Techris 宜峯

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