消委報告賭博遊戲｜智能手機為日常生活帶來不少便利，但同時也成為許多人沉迷的源頭。隨着科技發展，手機遊戲中的老虎機、麻將、撲克等模擬賭博類型深受玩家歡迎。雖然這些遊戲表面上並不涉及真實金錢賭博，但其本質與賭博類似，更有方法讓玩家不斷投入真金白銀，一但構成依賴，遺害與真實的賭博不惶多讓。



賭博遊戲 4 大吸金手法、引玩家無限課金

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消費者委員會去年 10 至 12 月於兩大流行的應用程式商店選取 6 款熱門模擬賭博遊戲，包括《大福Online》、《金猴爺老虎機》、《神來也麻將》、《麻將明星3缺1》、《開心鬥一番》、《富豪娛樂城》等等進行實測，發現這些遊戲為吸引玩家持續消費和遊玩，普遍採用 4 大手法，包括:

1. 設置每日獎勵等定時活動，鼓勵玩家養成經常登入的習慣

2. 提供優惠和各類付費服務，以「限時」等賣點推銷，引誘玩家付出金錢

3. 設立玩家排行榜，讓玩家互相PK，爭取名次和獎品

4. 設有付費抽獎等遊戲，但並非全數列明中獎率，容易誘發過度消費

每日簽到在手機遊戲而言是常見操作，但當與賭博連上關係，後果可以非常嚴重

透過這些手法，玩家需要不斷「課金」購買遊戲金幣和道具，甚至持續付費購買會籍，才可獲得更多遊戲內容和獎賞。實測顯示，若玩家想獲得某遊戲的最高級會籍，更需花費高達二百多萬元。這無疑為玩家埋下陷阱，一旦誤中沉迷，後果不堪設想。

保護措施嚴重缺失、消委倡加緊立法

值得關注的是，全部6款遊戲都沒有驗證玩家年齡，任由未成年人士輕易進入遊玩，對青少年的保障嚴重不足。

幾款賭博遊戲在條款中都表明服務對象為 18 歲或以上，然而部分如《神來也麻雀》，在Google Play 中的分級只為 12+，即使是未成年玩家都可以下載遊玩

心理專家指出，遊戲內獎勵可讓玩家上癮，更容易誤以為賭博容易獲利。要解決這些潛在問題，消委會倡議當局必須盡快行動，加強規管力度。

目前《賭博條例》並未全面涵蓋各種網上賭博活動，包括模擬賭博遊戲，存在法律漏洞。消委會促請政府參考國際經驗，為網上賭博訂立專屬法例，並對戰利品箱等賭博性質項目設定明確規管措施，如強制披露中獎機率等。此外，應完善機制，明文禁止未成年人士參與任何賭博活動，以確保他們遠離是項隱患。

除訴諸法規，玩家和家長亦需要保持警惕，避免過分沉迷模擬賭博遊戲。對已出現依賴跡象的人士，應主動求助以避免問題惡化。衡量生活中不同選擇，保持適度消遣，是維持身心健康的正途。