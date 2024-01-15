Visit Japan Web｜早前日本政府打算簡化遊客入境日本的檢查手續，即入境日本時必須要申請的 Visit Japan Web。VJW 官網已公布了更新日期，以及簡化後的手續。想知 2024 入境日本最新的手續是什麼？即睇以下內容：



Visit Japan Web 簡化

Visit Japan Web 官網指出，2024 年 1 月 25 日，日本時間凌晨 3 點（香港時間凌晨 4 點），VJW 系統將會更新，以往入境日本需要入境審查和海關申報兩個 QR Code，更新後將會被統一，可以用一個二維碼同時辦理兩個手續。

更新前看到的「外國人入境記錄」和「攜帶物品、單獨托運物品申報」兩個功能表，亦會在新系統中只顯示「入境審查以及海關申報」一個功能表。

羽田率先試行

統一入境審查和海關申報的二維碼後，QR Code 只要在入境審查時出示即可，在海關申報時只需進行人臉識別即能通過，簡化入境時手續，加快旅客入境的時間，應能減少早前關西機場要排 3 個小時才能入境的情況。簡化入境手續將在東京羽田機場率先試行，再普及至日本其他機場。

VJW 官網提醒，系統更改後，不可再用更改前的 VJW 二維碼。必須顯示更改後生成的二維碼辦理入境。

離線使用Visit Japan Web



如在不連接網絡的情況下，就不能登入、註冊帳號、連動 VISA等。因此，記得仍有網絡的情況下，就先登入 Visit Japan Web 帳號，之後就能在離線下繼續打開 QR Code，完成入境手續。

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資料來源：VJW官網