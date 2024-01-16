孫慧雪Snow（雪雪）1月16日於facebook求救：「被人hack 咗iCloud可以點做，佢改埋我apple密碼」網民快速回應，不過留言多數都是搞事搞笑，更有人叫雪雪搵司徒法正捉鬼……hashtech馬上為你提供iCloud被駭、密碼被改後的應急方法。



雪雪去年7月生完第二個小朋友後努力修身，早排就放出幾張性感泳裝照上IG、出席公開活動時亦勁晒事業線。手機內的相信以BB和親子同樂合照為主，但古今中外不少藝人手機／電腦被盜而爆出「閃卡災難」，事件真的可大可小。孫慧雪約在1月16日凌晨2時上facebook求救，貼文中的網民回應多屬搞笑：「上東張西望」、「揾司徒法正 😀」，也有人認真叫雪雪快些報警或馬上去Apple Store找店員求救。

網民建議有人認真、有人派膠

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iCloud被駭密碼被改點算好？

如果你屬於雪雪的case：AppleID疑似已經被盜了，密碼也被改了無法登入，其實未必需要即時報警，如果三更半夜沒法去Apple Store，最好是馬上用電腦去apple的iforget網頁 https://iforgot.apple.com/ 選擇「重置密碼」，並輸入你的登記電郵／電話號碼，一步一步跟apple指示去做。

直接去https://iforgot.apple.com/ 選擇「重置密碼」

5步重置Apple ID / iCloud 密碼



防患于未然｜貼士1：查看有無可疑器材登入你的Apple ID

很多事情，當發現時已太遲。我們平日也有些手續可做，以加強手機安全。

1）於iPhone「設定」第1行「Apple ID、iCloud+、媒體及購買項目」，拉下去會看到一個清單，列明你的Apple ID正在登入那些手機／電腦／平板，如果發現可疑的器材在列，應馬上移除。

列明你的Apple ID正在登入那些手機／電腦／平板，如果發現可疑的器材在列，應馬上移除。

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防患于未然｜貼士2：設定雙重驗證防護

2）如果你未設定雙重驗證防護，請立即以iPhone、iPad、Mac開啟這功能。如是者，有任何人以你的Apple ID登入新手機／電腦／平板，apple都會發送「被登入通知」到你名下的手機／電腦；指出有甚麼device、於甚麼位置，正嘗試登入你的Apple ID。如果是自己正在登入新機，就可以在「被登入通知」回答「允許」，之後在新機輸入「被登入通知」顯示的6位數密碼。如時間、地點、器材上均有可疑，很可能有人正在嘗試撞密碼開你Apple ID，應要馬上回答「不允許」，並建議馬上更改Apple ID密碼。