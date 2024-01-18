Apple Airpods Pro 2 龍年特別版開箱，可愛龍仔emoji 更限時送利是封｜Apple每年農曆新年都會推出一些以生肖作主題的限量產品。早兩年曾推出虎年及免年的特別版AirPods Pro後，今年再接再厲推出龍年特別版AirPods Pro（USB Type C版本）！究竟新機有什麼特色？立刻開箱！



今年龍年特別版AirPods Pro（USB Type C）與以往一樣，隨耳機附送一套限量版利是封，而且包括盒亦與一般版不同。可以看到盒外的包括，印上了可愛的龍年emoji icon，而且就連旁邊的Apple logo亦轉了紅色，十分搶睇。而跟耳機附送的特別版利是封，封面亦印上了龍年Apple Logo，別具收藏價值。

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Apple Airpods Pro 2 龍年特別版開箱

開箱後，可以看到印上了特別版龍年emoji的AirPods Pro 2（Type C）外，基本配件與一般版同樣，Type C充電線以及不同size的耳膠亦會隨機附上。

而附送的利是封，每一個都印上了化身成為龍年特別設計的Apple Logo外，在後方亦印上了「神奇由你」的字樣。而利是封的包裝內亦印上了一整條中國龍，祝賀用家新一年更為順利。

龍年特別版AirPods Pro 2（Type C）即日開始預購，果迷值得換機升級！

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記者手上有早2年的虎年特別版AirPods Pro，而今年的龍年icon更為生動、有氣勢。而且新版AirPods Pro 2（Type C）功能上亦有大升級，不單由Lightning更上Type C充電外，而且耳機或充電殼由IPX4防水效能，升級至IP54防水防塵效能，令用家就算行山、旅行不止可以防汗、防水，更可以防止沙塵入機而弄壞耳機。而且更對應Vision Pro的無損音樂，對於有興趣入手Vision Pro的果迷更是一大吸引之處。另外，生肖特別版的AirPods Pro 只會限時推出，別具珍藏價值！

與2年前的虎年特別版AirPods Pro相比之下，龍年設計更為生動。

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