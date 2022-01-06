Apple AirPods虎年特別版 開箱，官店購買更送「驚喜禮物」｜繼牛年Apple推出限量特別版AirPods Pro後，今年農曆新年前再接再厲限量推出AirPods Pro虎年特別版，不單在耳機上鐫刻上虎年獨特印記外，如果在Apple官店購買更會有一份果迷們都喜愛的「驚喜禮物」！



今次AirPods Pro虎年特別版 非常值得果迷入手（林勇攝）

今年Apple推出的AirPods Pro 虎年特別版，於今年最新MagSafe版本充電盒鐫刻上虎年獨特印記，而且在包裝盒上亦印上了獨有的虎年Animoji，非常有趣。而且新版本充電盒對應MagSafe無線充電，吸附在MagSafe充電版上充電比舊版更方便。

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👇👇AirPods Pro 虎年特別版開箱細節👇👇

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新年購買AirPods Pro 虎年特別版外，配埋Apple Watch、iPhone (PRODUCT)RED配件，更應節外，亦可支援 The Global Fund 基金對抗 HIV／愛滋病和新冠肺炎的工作。（林勇攝）

官店贈送「12生肖限量利是封」

AirPods Pro 虎年特別版已於Apple官方網店及Apple Store實體店有售，售價與原版AirPods Pro MagSafe版相同（$1999）。另外Apple再給予買家驚喜，只要在Apple官店（包括網店及實體店）購買AirPods Pro 虎年特別版，就會另外贈送一套「12生肖利是封」，每一個利是封都印上了不同生肖的Animoji，非常可愛！而且Apple 12生肖利是封未曾公開發售，只贈送給購買AirPods Pro 虎年特別版的果迷，更具收藏價值！

👇👇Apple 限量 12生肖利是封 細節👇👇

（林勇攝）

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