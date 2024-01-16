iPhone 15系列減$500、中國Apple官網極罕有折｜Apple 官網除了推出新一代手機時，將舊系列全線減價外，絕少會做折扣優惠。近日中國 Apple 官網竟罕有推出減價活動，使用指定支付方法購買部分產品，包括 iPhone 15 系列，最高減 800 人民幣。可是，網民卻對減價嗤之以鼻。



最多平800、手機最高減500

由 1 月 18 日至 1 月 21 日，中國 Apple 官網推出龍年新春優惠，只要用招商銀行、中國建設銀行、Visa、Mastercard 等進行支付，最高減 800 人民幣。減價產品包括 iPhone、MacBook、iPad、Apple Watch SE、AirPods、Apple Pencil，當中最新的 iPhone 15 系列最高減 500 人民幣。

新春優惠首次包括手機商品

上年中國 Apple 亦推出兔年新春優惠，可是當時最新的 iPhone 14 系列也沒有在減價名單中，優惠的手機只包括前一代的 iPhone 13、iPhone 13 mini。今次罕有地加入 iPhone 15 系列，理應好評如潮，可是網民反應卻事與願違。

不及電商便宜但可免息分期

內地網民指出，中國 Apple 的減價活動誠意不夠，不足以吸引他們消費，原因是中國電商，如拼多多的 iPhone 價格比官方便宜一千多人民幣，所以蘋果官網的拆招自然不及電商吸引。不過網民亦指出 Apple 優惠活動中唯一的優勢，就是可以 24 期免息分期。

資料來源：快科技