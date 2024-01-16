iPhone成去年中國最暢銷手機　年銷2.7億部　願花高價買原因在這

中國智能手機市場去年賣出2.7億部手機，其中蘋果成為最受歡迎的品牌。根據BCI的數據顯示，蘋果手機平均售價超過7000元，在中國市場非常受歡迎。



然而，這個數字背後反映出的問題並不樂觀。研究機構TechInsights預計，2023年全球智能手機換機周期將達到歷史最長的51個月，而中國消費者換機時間更長一些，但也超過40個月。

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隨著用戶換機速度減緩，市場競爭將更加激烈。蘋果熱銷的背後反映了消費者對於耐用性更好的手機的需求，而非更快的更新換代。

專家指出，在這樣一個飽和市場中，手機廠商正儘可能地生產出更好、價格更高的產品以獲取更多利潤。這種「雙向奔赴」的局面使得消費者找不到更換新機的理由，並延長了換機周期。

此外，依賴線下渠道銷售的手機廠商也面臨著更大的壓力。經銷商如果無法獲得足夠的利潤可能會像消費者一樣選擇頭部品牌。

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