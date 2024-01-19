郭富城夢幻舞林演唱會2.0 澳門，1.19搶票攻略！Cityline 6大購票攻略 附座位表+連結｜舞台王者郭富城再回來了，今次將在將在澳門新濠影滙大舞台上，再一次帶來嶄新震撼的製作和演出，而且東亞信用卡於1月19日透過Cityline優先開賣！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



舞台王者郭富城與頂級團隊為新濠影滙大舞台量身設計的專屬演唱會，將再一次帶來嶄新震撼的製作和演出，細意打造出比2023年更重量級的華麗舞台及亮麗表演，是一次百分百獨特的視聽體驗，多角度衝擊觀眾視覺及聽覺，以高端設計融入每個章節，刷新巨星級舞林盛會新高度。

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 將於 2024年3月9-10, 16-17, 31日 及 2024年4月1, 6-7日，合共8場，於澳門新濠影滙綜藝館舉行。而且更會有部份票價的8折購票優惠，城城fans不要錯過。

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👇郭富城夢幻舞林演唱會2.0 座位表👇

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「郭富城夢幻舞林演唱會2.0」座位表及門券價錢等資訊，VVIP $6000 (8折優惠票價: $4800)、VIP $5000 (8折優惠票價: $4000)、A區$2800(8折優惠票價: $2240)、B區$1888 (8折優惠票價: $1510)、C區$1388 (8折優惠票價: $1110)、D區$988、E區$688。

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 演出日期

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 演出日期為2024年3月9-10, 16-17, 31日 及 2024年4月1, 6-7日,合共8場。

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 發售資訊

早前公佈了郭富城夢幻舞林演唱會2.0 發售時間，東亞信用卡優先售將是1月19日中午12時於Cityline開售。

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

郭富城夢幻舞林演唱會2.0 何時舉行？如何搶購？ 郭富城夢幻舞林演唱會2.0 即睇購買連結及心得 郭富城夢幻舞林演唱會2.0 於哪個場地舉行？ 澳門新濠影滙綜藝館 舉行 郭富城夢幻舞林演唱會2.0 門券詳情？ 座位價格為VVIP $6000 (8折優惠票價: $4800)、VIP $5000 (8折優惠票價: $4000)、A區$2800(8折優惠票價: $2240)、B區$1888 (8折優惠票價: $1510)、C區$1388 (8折優惠票價: $1110)、D區$988、E區$688。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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郭富城演唱會2024 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「郭富城夢幻舞林演唱會2.0」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。