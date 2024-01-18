Samsung Galaxy S24 系列上市報價｜在 1 月 18 日凌晨於美國舉行的 Unpacked 新品發布會之後，緊接著 Samsung 亦在香港舉行 Galaxy S24 系列的上市發布會，公布新機的上市詳情。今代 Galaxy S24 除了首次加入 Galaxy AI 人工智能之外，Samsung 更提供重磅優惠，尤如即時降價、瞬間令此系列新機更為抵玩！



Samsung Galaxy S24 系列香港上市詳情

Galaxy S24 系列於 2024 年 1 月 18 日起在香港預售，並於 1 月 31 日公開發售。預售期間，凡於香港 Samsung 網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂，即可享有多重優惠，最吸引的是首次以官方層面出發的「雙倍容量」優惠，不論是 Galaxy S24／S24+／S24 Ultra，一買即可以升級至更高一階的記憶體配置。

各版本售價如下：

Galaxy S24 Ultra(12GB RAM + 512GB ROM) ：港幣 10,898 元

Galaxy S24 Ultra(12GB RAM + 256GB ROM) ：港幣 9,898 元

Galaxy S24+(12GB RAM + 512GB ROM) ：港幣 8,598 元

Galaxy S24+(12GB RAM + 256GB ROM) ：港幣 7,598 元

Galaxy S24(8GB RAM + 512GB ROM) ：港幣 6,898 元

Galaxy S24(8GB RAM + 256GB ROM) ：港幣 5,898 元

Samsung Galaxy S24 系列實機圖輯

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至於三機當中最大變化的，當然就要數 Galaxy S24 Ultra，它依然是採用繼承至 Galaxy Note 系列的方正外觀，並繼續內置 S Pen，但今代 Samsung 方面強調 S24 Ultra 的機身邊框首次採用了鈦金屬物料，與上年度的 iPhone 15 Pro 系列看齊。

屏幕方面，S24 Ultra 就改用強度更強的 Gorilla Glass Armor 強化玻璃，並且是採用平面屏幕設計，是自 Galaxy S3 系列登場以來，首次全系列 Galaxy S 機種都採用平面屏幕設計；但雖如此，機身左右邊框還是有額外修圓，做到握持時更貼合手掌的手感。

Galaxy S24 Ultra實機

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搶先全港試玩！Samsung Galaxy S24 系列旗艦機上手體驗機會！

想更了解 Samsung 最新 Galaxy S24 系列手機機款於外型、功能上既特別之處？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 5G 於 1 月 19 日舉行現場試玩會，屆時不單止可以即場深入了解 Galaxy S24 系列新機的實用功能，各位更可以親身試玩實機！

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