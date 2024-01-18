Samsung Galaxy S24系列發布速試！鈦金屬機身 8大AI功能應用實測

撰文：蔡浩騰
出版：更新：

Samsung Galaxy S24 Ultra發表實測，上手實試｜Samsung 剛在香港時間凌晨2時於美國舉行 2024 年的首場 Unpacked 新品發布會，今次的重點自然是預言已久的 Galaxy S24 系列。

Samsung Galaxy S24除了硬件方面的進步，在人工智能熱潮下誕生的 S24 系列更是 Samsung 首次加入「Galaxy AI」出世的新作，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者在 S24 系列發布前就稍作試玩，以下就為大家帶來 Galaxy S24 系列的實機試玩後感。

Facebook新騙案出現！扮官方PM　撳連結即中伏｜Meta教4招免中伏

Samsung Galaxy S24 系列實機上手、Ultra 機玩鈦金屬機身

先從外型著手，近年 Samsung 推出的 Galaxy 系列機種，在外觀設計上都有一套既定而變化甚少的語言，令人一看就知是 Samsung 出品，今代 Galaxy S24 系列都不例外。

Galaxy S24 系列的鏡頭模組設計再向簡約方向發展（蔡浩騰 攝）

作為系列基本的 Galaxy S24、S24+ 不單止設計相似，連屏幕尺寸也幾乎一模一樣（只有 Galaxy S24 的屏幕增大了 0.1”），即使機身邊框強調用上「強化鋁」，但 Galaxy S24、S24+ 上手的手感與上代其實相去不遠。

Galaxy S24、S24+ 實機

+1

至於三機當中最大變化的，當然就要數 Galaxy S24 Ultra，它依然是採用繼承至 Galaxy Note 系列的方正外觀，並繼續內置 S Pen，但今代 Samsung 方面強調 S24 Ultra 的機身邊框首次採用了鈦金屬物料，與上年度的 iPhone 15 Pro 系列看齊。

屏幕方面，S24 Ultra 就改用強度更強的 Gorilla Glass Armor 強化玻璃，並且是採用平面屏幕設計，是自 Galaxy S3 系列登場以來，首次全系列 Galaxy S 機種都採用平面屏幕設計；但雖如此，機身左右邊框還是有額外修圓，做到握持時更貼合手掌的手感。

iPhone 16 Pro工程機曝光　採用電容式按鍵　機身外觀改成這樣

Galaxy S24 Ultra實機

+5

Galaxy AI 8 大人工智能應用實測

在內置硬件方面，Galaxy S24 系列對比上代最大的變化在於處理器方面採用最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy，最高屏幕亮度提升至 2600nits 等等，整體操作體驗其實變化不大。

認著這個貫穿整個系統的「三星」的 Icon，見到它就是會動用到 Galaxy AI 的功能（蔡浩騰 攝）

但今代的重點，其實主要落在軟件方面，是歷來首次加入全新人工智能 Galaxy AI 出世的 Samsung 手機系列，在搜尋、文字處理、圖像處理等方面都有著更大的實用擴展性。

一圈搜尋 Circle to Search with Google

Circle to Search 是 Google 方面開發的最新搜尋功能，而 Samsung Galaxy S24 系列如無意外將是市場上首批可以使用此功能的智能手機。

Circle to Search 其實就是將以往的 Google Lens 帶到 Android 的系統層面（蔡浩騰 攝）

Circle to Search 的操作非常簡單，用家無論在使用任何應用程式，通過長按 Home 鍵或屏幕底的橫條，就可以將畫面定格，只需要用手指或 S Pen 點選或圈出想搜尋的物件，就可以跳轉到 Google 搜尋相關結果。

用PS5手掣揸車不是夢！Sony x Honda新車AFEELA可用手掣遙控

此功能其實就是將以往的 Google Lens 帶到 Android 的系統層面，除了用作圖片搜尋非常方便，在遇到文字內容時亦可以即時進行複製或翻譯，不用打開任何 Apps，大幅提升操作效率。

通話助手 Call Assist－ 即時通話翻譯

Samsung 自家的 Galaxy AI 最強大之處，暫時可見於文字、語言的內容方面，上手必試的一定是通話即時翻譯功能，可以將通話雙方的語言直接即時翻譯成指定的語言，是智能手機上首見的功能。

早在 Galaxy AI 發布之初，通話翻譯已經是重點宣傳功能（圖 Samsung）

目前這個即時通話翻譯功能支援的語言為 14 種，包括支持英文、普通話、韓文、日文、西班牙、法文等等，故我們亦只測試了英文<->韓文的即時翻譯，從實試可見此翻譯功能的反應的確不俗，在用戶作語音輸入的同時又會以 AI 校準字詞👇👇👇

雖然未有支援香港人常用的廣東話，即使顯示中文亦暫時只有簡體，但根據 Samsung 官方透露，Galaxy AI 將會在 2024 年內以更新方式加入廣東話以及繁體中文顯示的支援。

聊天翻譯 Chat Assist

除了語音即時翻譯之外，Galaxy AI 又支援在通訊軟件之內的文字翻譯，最厲害之處是將翻譯後的結果直接顯示在 App 的對話當中，不需要另外進行多次的複製、貼上。

在文字輸入時，Samsung 鍵盤又支援了即時的文字翻譯，與外國友人的文字交流將會非常流暢。雖然翻譯文本暫時仍只能顯示簡體中文的，但據我們的實測，即使輸入繁體中文它都可以翻譯無誤。

Samsung 鍵盤又支援了即時的文字翻譯（蔡浩騰 攝）
ASUS ROG全新電競手提電腦　Zephyrus G16搭載RTX4090 釋放AI體驗

寫作助手 Writing Assist

在 Samsung 鍵盤中加入的「寫作助手」功能，按鍵在左上角（蔡浩騰 攝）

在文字處理方面，Samsung Galaxy S24 系列就透過 Galaxy AI 加入「寫作助手」功能，用戶只需要在起草文字之後點選 Samsung 鍵盤的 Galaxy AI 寫作助手，即可以自動糾正錯別字、調整語氣，以應付不同場合與對象的溝通場景，同樣地，用戶輸入繁體中文都無礙識別以及內容輸出。

筆記助手 Note Assist

Samsung Galaxy 手機的筆記 App、Notes 當中亦也新增了筆記助手功能，能夠自動為手寫筆記整理格式、歸納要點，另外又會自動因應內容自動生成筆記的封面圖；除了在 Notes 當中有文字整理功能，Samsung 網頁瀏覽器亦可以即時在 App 內自動整理網頁內容重點，免卻了「複製+貼上」的額外功夫。

同樣的功能，在 Samsung Browser 之內亦可以用到，主要目的仍是讓用戶極速總結冗長的文字。

轉錄助手 Transcript Assist

Galaxy AI 的語音辨識能力，又被用於 Samsung Galaxy S24 系列的錄音 App 當中，雖然與通話翻譯一樣暫時未能支援廣東話，但我們以英語錄音實試，S24 是可以辨別到錄音中不同參與者，另外內容亦可以進行擇要，非常適合用於長時間的會議紀錄。

相片助手 Photo Assist

相片處理是新晉生成式 AI 的招牌，在 Galaxy AI 中一樣有相片助手 Photo Assist，用家可以利用新增的相片助手功能，通過AI技術自動填充照片中空白區域，或擦除不想要的物件，用戶更可以發揮創意，將相片中的人物／物品進行放大／縮小，AI 會自動填補畫面中的空白，幾秒間就可以製作出有趣的創意圖片。

智能慢動作 Instant Slow-Mo

除了圖片有 AI 幫忙，影片方面亦新加入了「智能慢動作」的有趣功能，在 Galaxy A24 系列的相簿之內，Galaxy AI 的生成式智能可以辨識到影片內的影格內容，當用戶在播放影片中長按畫面，即會以人工智能方式計算出更多影格，從而製作幾可亂真的慢動作影片，不過這個慢動作暫時只能在手機上觀賞，未能輸出作另外的影片儲存。

搶先全港試玩！Samsung Galaxy S24 系列旗艦機上手體驗機會！

想更了解 Samsung 最新 Galaxy S24 系列手機機款於外型、功能上既特別之處？除了追看《香港01》HashTech 科技玩物頻道的評測、試玩報告之外，HashTech 又將夥拍 csl 5G 於 1 月 19 日舉行現場試玩會，屆時不單止可以即場深入了解 Galaxy S24 系列新機的實用功能，各位更可以親身試玩實機！

👇👇👇名額有限、有興趣的朋友即時按以下連結進入《01空間》報名啦！👇👇👇

免費報名試玩(18/1晚上18:00截止)：
《HASHTECH x csl 5G - Samsung 最新 Galaxy AI 手機試玩會》

手機
智能手機
手機新聞
三星Samsung
Samsung Galaxy S20
Android
Android產品