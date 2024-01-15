iPhone 16 Pro工程機曝光　採用電容式按鍵　機身外觀改成這樣

根據最新報道，蘋果在最新的iPhone 16 Pro工程機上對按鍵方案進行了更改。 這款手機的操作按鈕現在採用的是電容式按鍵，取代了先前的實體按鍵設計。



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早在2022年的時候就有消息指出蘋果計畫在iPhone 15 Pro上採用類似的「固態鍵」設計，類似iPhone 7/8/SE2等機型上的壓力Home鍵。 而郭明錤也曾預測，為了更好地模擬音量鍵和電源鍵的回饋效果，iPhone將會在機身左右兩側增加兩顆Taptic Engine馬達，總數達到三顆。

此舉意味著蘋果正在追求完全無孔化的設計，並希望能徹底消除所有介面和按鍵等開孔部分。 從目前來看，消滅按鍵的過程似乎比消滅介面更加快速。 如果iPhone 16 Pro最終採用了電容式操作按鈕，而市場反應良好，那麼可能會在接下來的iPhone 17 Pro上徹底消滅實體按鍵。

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