Apple Watch禁售風波｜無血氧版重新上架！一方法知有冇血氧檢測

Apple Watch Series 9／Ultra 2 禁售風波｜Apple Watch 一向都有很多人為了其健康功能而入手，當中支援的血氧檢測更吸引很多有需要的用家購買，可是 Apple 被指侵犯血氧檢測有相的專利，結果在美國需要下架停售（香港區不受影響）。



Apple 早前申請的延遲禁售，亦被美國聯邦巡迴上訴法院駁回。為了繼續出售 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2，Apple 則決定推出「改良版」，讓新的 Series 9 和 Ultra 2 都暫時不能使用血氧檢測，而現有用家則不受影響。

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Apple指出，當用家在新款 Apple Watch Series 9 或 Ultra 2 中使用血氧偵測功能，就會看見血氧功能無法使用，並引導用戶查看 iPhone 健康應用程式或官網了解說明。

如果會在 Amazon、eBay 等入手美版 Apple Watch series 9 或 Ultra 2的話，其實也有方法分別有沒有血氧功能。在包裝和標籤上的型號 No.中，如最後印有「LW/A」的話，代表該 Apple Watch 是無血氧偵測功能的新版。但其他 Apple 現只是在 watchOS 中限制有關功能，如最後能使用也會重新開放血氧功能。

Apple Watch「SOS緊急服務」、車禍偵測、跌倒偵測功能