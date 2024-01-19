YouTube免廣告睇片｜YouTube 多次制定新的措施，以阻擋用戶使用 Ad Block，包括拉慢用戶讀取影片的速度、限制全螢幕播放，甚至如繼續使用則無法播放影片。連登有網民分享，原來有一方法就算不安裝插件，也能享受無廣告睇片。



VPN轉地區

一般談到YouTube無廣告播放，大都是使用 Google Chrome 插件實現，因此大部份情況都只能在電腦上進行。連登有網民分享，原來只要在VPN中更改地區至 Albania、Russia，YouTube 播放就不會插入廣告。

記者實試把地區轉換成 Albania，的確在連續播放數條影片，也沒有彈出廣告，如使用的VPN速度理想，這不失為一個免廣告睇片的辦法。可是，有網民認為使用YouTube，但又不願看廣告，行為有如盜賊。

該留言收到大量負評，其他網民指出，就算訂閱了YouTube Premium，YouTube也會把廣告包裝在其他地方出現，如主頁中的問卷調查、影片欄上的購物連結。這些都是在用戶不察覺間，逐漸把各式廣告內容加插在平台上。

另外，有網民分享使用「FadBlock」、「Ad Speedup」 Chrome 擴充功能，自動加速 YouTube 廣告，可以 16 倍速加速播完廣告，能令用家不用看廣告之餘，又不會影響到 YouTuber 的廣告收入。

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資料來源：LIHKG