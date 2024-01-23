Apple Vision Pro一推出迅速沽清｜上星期Apple具劃時代的新產品Vision Pro正式推出，而根據分析師報告指兇，空間計算裝置Vision Pro在首三天的預售中估計銷售量達16萬至18萬部。這一數字超過了Apple首年預期銷售40%的目標，預期首年總銷量為40萬部。



早前根據分析師郭明錤指，據預售庫存和發貨時間估計，蘋果在首個預售週末售出了16萬至18萬部Vision Pro裝置。儘管估計聽起來令人印象深刻，不過他同時表達了一些謹慎的看法。他認為儘管瞬間售罄和延長的發貨時間一開始看起來是令人鼓舞，但一個關鍵的擔憂浮現：在預售開放後48小時，發貨時間保持不變。這表明需求可能在核心fans和重度用家訂購後迅速下降。他同時以這一現象與iPhone預售進行了比較，iPhone的發貨時間迅速增加，因為需求持續超過供應。

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Apple Vision Pro一推出很快便搶購一空，現時落訂最快都要6-8星期才收貨。

與之相反，Vision Pro的發貨時間沒有繼續增加。這表明最初的庫存不足以滿足初期需求，但現在需求和供應開始得到平衡。郭明錤估計Apple在預售開放前擁有6至8萬台庫存，考慮到發貨日期的推遲方式，他估計現在需要迎頭再製造多10萬台。

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儘管160,000多的銷售數字令人鼓舞，但需謹慎看待。Vision Pro作為首次推出的新產品，初期訂單數可能被高估。究竟之後能否持續吸引非核心fans購買，才是接下來的最大挑戰。

未來或許推出更輕巧便宜的「Vision Air」（傳聞名稱），更能吸引一般用家。

消息來源：Medium