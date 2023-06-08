Apple Vision Pro真機實試｜Apple於今年WWDC 2023終於正式公布傳聞已久的Vision Pro，將果位果迷正式帶入AR世界之中。不過有一些網民認為賣成2萬7，非常昂貴。便宜的選擇非常多，為何要選擇它？記者今次就在Apple Park中被邀請試玩新機，首先總結Vision Pro的評價先：非常強大、比想像中還要厲害！但究竟值不值得買？大家看畢下文就或許有一定參考價值。



（因為試玩Vision Pro現場不能拍攝的關係，因此只可用文字描述以及配上發布會中的相片）

Apple Vision Pro真機實測

Vision Pro客製化機身！有近視／遠視都可免戴眼鏡使用

記者本身有近視加上深散光，長戴眼鏡，亦不方便戴隱形眼鏡下，一直以來玩其他VR裝置時最頭痛便是要戴著眼鏡去使用，雖然用到但頂住鼻樑十分不舒服，而且因不貼面而容易漏光，甚至鬆脫，所以一直以來對VR產品使用後感覺麻麻。但今次Vision Pro官方指當用家訂購時，會提供客製化服務，記者在現場試玩前，需要先與視光師見面，配一對鏡片後，再利用iPhone來為用家面部及耳朵掃描（就好似Face ID及Spatial Audio設定過程），整個客製化過程大約5-10分鐘。再等大約5分鐘左右，就為記者設定出一個非常合面形，兼已安裝了適合度數的鏡片於Vision Pro之內。

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可配度數鏡片磁吸在眼罩內

記者入房試玩戴上Vision Pro時，沒有佩戴眼鏡將裝置戴上頭上後，超清晰的房間內的影像就活現在眼前。因為記者有很深的近視及散光關係，在試玩當初時都怕難以短時間內配到合適的鏡片，估不到只是約5分鐘的時間，便為記者設定好，而且完全不需要戴眼鏡之下使用Vision Pro，更可以看清整個畫面，實在是令人意想不到。另外，因為早已利用iPhone掃描記者面容，因此面罩以及鼻樑位相當貼面，幾乎沒有透光，而且戴落相當舒適，非常好！

如客製化面罩及鏡片，那不是只可以一個人專用嗎？根據官方指，因為Vision Pro是「三件頭」設計，包括Vision Pro本體、貼面眼罩以及頭帶，當中眼罩可以客製多幾個不同設定，而鏡片亦都只是磁吸上本體之上，因此一家人可以配多個不同眼罩，便可以一機多人分享使用。

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Vision Pro可客製化眼罩，令用家使用時更為貼面。

超準確眼球及手勢操作

Vision Pro一戴上頭，率先要設定「eye tracking」眼球追蹤定位，因為Vision Pro基本操作都是需要利用用家眼睛望著的位置來作游標操作決定，因此準繩度非常重要。亦都因為曾經在PSVR 2上試過不太準繩的眼球追蹤定位，因此當初亦對Apple此技術有點擔心。不過當經簡單指示看畫面上不同的「波點」定位設定後，便可以正式利用眼睛追蹤操作。記者同樣是估不到準確度非常高，眼睛看那一個位置，便可立刻操作，完全沒有誤位。

手勢操作非常簡易上手直觀、準繩。

完成眼球追蹤定位後，便需要舉起雙手讓Vision Pro來辦識用家手指模樣，同樣只需幾秒鐘便可以完成設定。用家只需要做一些簡單的手勢便可以操作，而且雙手幾乎放在任何位置（Vision Pro機身上12個鏡頭拍攝到的位置），如舉在前方、或雙手垂下，毋需使用手掣controller便可以作出精確的操作，而且更可以作出有如iPhone屏幕「上下左右」橫掃時的加速減慢的感覺，非常直觀操作，這亦都是令記者驚喜的地方。

增強實境飄浮屏幕

設定完罩，就可以透過半透式屏幕看到現實世界環境，然後只需要按一下機身右邊上方的數碼錶冠，便可以呼出「主畫面」，看起來13個主要功能icon便會在現實飄浮著。只需要眼睛看著想操作的icon，然後手指一動，便可以立刻啟動。先打開相片app，可以觀看到一早已內藏機內的相片及影片。同樣手指一動便可以拉出不同相片出來觀賞，手指只要一撳一拉左或右，便可以左右掃相睇，操作同樣非常直觀，而且拉大縮小亦都相當方便。

Vision Pro的眼睛追蹤功能比想像中更為精確。

欣賞相片時，如想同時上網或其他工作，同樣按下機頂右邊的數碼錶冠，再呼出主畫面中，點按其他工具出來使用。然後只需要眼睛看著視窗下方的長橫線，再用手指一夾一拉，就可以將視教放在左邊或右邊，甚至放在上方或下方都得，360度全方位範圍都可。同時間處理多個飄浮視窗屏幕，非常有《未來報告》或《Ironman》操作的未來感覺。

超清晰4K影像活現眼前

稱為visionOS的全新系統，基本上是iOS或macOS的簡化版，同樣有大量實用功能app使用。記者試玩時可以看到相片Photo、Music、Apple TV、Safari、Mail、Keynote等不同功能，大都非常實用不難上手。看相片時，一般相片就會浮現在眼前，看起來非常高清。接下來再看Spatial Photo及Video，便可以看得出非常生動的立體相片或影片，這亦是一般VR裝置未能感受得到的體驗。之後再看一些全景相片及影片，可以旋轉數碼錶冠來伸延兩邊的影像，甚至好像包圍著記者一樣，臨場感十足。

接下來，打開Apple TV app後，試看最新一集《阿凡達 水之道》3D電影節錄片段，整個差不多近百吋的屏幕放在眼前就已經非常震撼，而且便會自動將四週環境轉暗，完全私人影院感覺。畫面不單非常高清，而且3D立體感與戲院睇般精彩。接下來便播放Apple專用沉浸格式影片（Apple Immersive Video），可以看到180度超廣角拍攝的影片，由音樂會、大自然影像，甚至利用超過百吋畫面來看NBA或足球賽事都令人非常振奮。超巨大的4K影像活現眼前，真的可以節省家中安裝大電視的位置或成本。

Facetime Persona角色像真度高

今次Vision Pro另一個有趣功能，便是Facetime聯絡時的「Persona」虛擬人像功能，官方指使用Vision Pro前，可以利用機上的鏡頭為用家樣子掃描，然後便會自動製作出一個「數碼虛擬角色」，當用家在使用Facetime時，因為頭戴了Vision的關係，就會利用此「Persona」來代替用家出鏡。今次記者雖然沒有機會自製Persona，但都與會場內的工作人員以Facetime對話，發現Persona數碼虛擬角色的樣子有九成與真人相似，而且說話時的表情十分自然，相當傳神。

活現眼前的恐龍現身

最後打開一個Vision Pro的「恐龍」示範應用程式，一打開app後，工作人員就建議我向前「攤開手板」，一會兒就會看到一隻蝴蝶由中央畫面慢慢飛來手掌之上，感覺就好像真的有蝴蝶飛過來。然後，工作人員就建議記者慢慢起身，走向房間前方畫面前、古代石器時代世紀，有一隻暴龍發現記者後便走過來探看，好像就由屏幕中走出來的感覺，亦都是非常有實感。

佩戴感如何？會否易於疲累？

以往記者都有玩一些數千元至近萬元的VR裝置，無論任何一款VR裝置，就算它的設計如何地佩戴舒適，最後都會因為重量重心問題、或不夠貼面的關係，戴大約15-20分鐘後頭部便會非常累。而今次Vision Pro機身重量，根據工作人員所說大約1磅的重量（約460g），雖然未算非常輕身，但因為機身較短的關係，沒有有重心傾前問題而令頸部太累而酸痛。戴了試玩近35分鐘，都沒有任何問題。而且因為影像實在高清像真，就算沒有戴眼鏡使用觀看，都沒有頭暈不適的感覺，這亦是今次體驗Vision Pro最大的驚喜位。

另一驚喜：Spatial Audio亦比想像出色？

Vision Pro機身連接頭帶位置配置了一對對應Spatial Audio的小喇叭，直接向用家耳朵播放不同方位聲音，毋需要戴任何耳機，便可以收聽到非常出色的四方八面定位聲音。而且當中試聽演唱會時，音質亦非常高，清澈動人。只是因為這種開放式耳機，或許會有漏音的情況，不知道身邊的人會否同樣聽到呢？因為今次記者身邊沒有其他人，所以不知道有沒有嚴重漏音的情況出色。不過Spatial Audio效果的確出色，在睇戲時的環迴立體聲效果，感覺甚至比用AirPods Pro更為出色。

總結：二萬七？值得買嗎？

雖然今次記者測試只有短短35分鐘，但就已經對Vision Pro留下了非常深刻的印像，首先令人一新耳目、首部真正帶來「未來」的AR裝置（Apple稱為Spatial Computing），就已經令人非常震撼，更顯得之前其他科技廠推出的VR／AR裝置感覺只是「玩具」而已。這台Vision Pro才是未來標準。

當然不是由頭到尾都是「吹奏」，需要連上外置電池雖然解決了Vision Pro主要機身重量問題，但最可惜只得2小時續航力，如想更長時間使用就要利用火牛直插電池上的Type C口使用。而且玩了35分鐘後，除下眼罩時，手指感覺到機身有點溫暖。雖不致於會「辣手」，但或許會令人擔心如果打機或更長時間使用的話，會否出現過熱的情況。或許這只是試作版的關係，期待未來正式版本時，散熱效能或會有所進步。

最後，官方標價新機為3499美金，大約二萬七千港幣，看起來售價的確有點昂貴，而且有一些網民更指這價錢為何不買meta Quest Pro（大約8000元港幣）？其實Vision Pro與Quest Pro兩個產品的性能及定位完全不同。前者無論顯示效果、以及操作都是非常有近未來味道，而且不再是「唧牙膏」，一口氣將不單實用，而且亦非常強大的功能放入Vision Pro內，再加上購買時一對一的客製化頭罩，這亦都是非常貼心的服務。

值不值得購買？如果想及早體驗「真正」未來的科技，二萬七絕對值得！內置M2晶片加上大量超強廣張實境的功能，佩戴體驗亦非常出色（尤其對於「四眼」的用家非常貼心，直接配鏡片裝上便用家，連眼鏡都不需要戴）。但如果只是抱「試玩」的心態，奉勸就不要花錢購買了，因為整個頭罩需要客製化的關係，難以放出二手市場。

預計香港將會跟隨美國首發之後，次發的地方。不過相信最遲2024年初中點都有機。