Palworld明抄寶可夢任天堂疑採行動｜網民問：反對聲為何少過原神｜《Palworld 幻獸帕魯》是由日本開發商Pocket Pair推出的動作冒險生存遊戲，整個世界觀和怪獸的造型，擺明就在模仿任天堂的搖錢樹《Pokemon》，在Steam平台發售後5天內售出700萬套，成績驚人！老任最強法務部幾時動手就不得而知，不過近日網民就開始問：今次Palworld的「致敬」成份比 原神 及 神魔之塔 都要重，為何網民、PKM訓練員、甚至任廚都沒有多加批評，反而玩埋一份？



1月25日更新：Pokemon 公司發表聲明

我們收到了許多有關另一家公司於 2024 年 1 月發布的遊戲的詢問。我們尚未授予在該遊戲中使用Pokemon知識產權或資產的任何許可。我們打算調查並採取適當措施來解決任何侵犯與神奇寶貝相關的智慧財產權的行為。我們將繼續珍惜和培育每一個Pokemon及其世界，並致力於在未來透過Pokemon將世界團結在一起。

網民睇法：點解反palworld既聲音少過神魔、原神？

無論是《原神》推出時被指抄襲任天堂Switch的《薩爾達傳說：荒野之息》，又或是再遠一點，港產三消方塊手遊《神魔之塔》被指抄襲《Puzzle & Dragons》，網民和玩家均會群起抵制。網民「紫悅」卻發現連登討論區上「點解反palworld既聲音少過神魔、原神」。

Palworld幻獸帕魯全球熱賣 4天銷量破三千萬：任天堂要坐不住了

《Palworld 幻獸帕魯》有很重的《精靈寶可夢》Pokemon 的影子

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原神（圖右）在推出早期處處可見Zelda BOTW（圖左）的影子。

2013年，有大量反對者在香港動漫節包圍《神魔之塔》製作公司madhead的攤位。

網民回應簡短「因為好玩囉 咩呀」「佢哋自己有玩咪唔反」「依家趁有10%折買定先，等任天堂告佢時退game退錢」又認為「原神咪話你聽抄都可以大賣 原來冇後果，以後陸續有黎」有人指「抄到一眼睇得出、就唔應該支持，利申:三隻GAME都無玩過無買過」卻收到40幾個負評，難道是因為被說中了：連登仔其實是對人不對事（原神為中國製、神魔是香港製），根本不介意遊戲抄襲，今次《Palworld》為日本game就抄襲都ok、無人抵制，不知是否講因為「真話唔好講」，發文收到155個負評。

連登討論區截圖

日本那邊反應又如何呢？向來做PKM片，有70萬Subscribed 的 YouTuber「もこうの切り抜き狩り講座」，也開始做起《Palworld》的直播，被問到遊戲被指抄襲，對製作人不尊重，為何還要做直播？甚至有人認為那麼多直播主做Live，是因為收了《Palworld》的廠商錢。

YouTuber「もこうの切り抜き狩り講座」大罵Pokemon做得不好，才會令Palworld彈出。

「もこうの切り抜き狩り講座」回應：「直播主不是製作人，只要遊戲內容有趣就會做，如此而已。不如你反過來想想，為何《Palworld》會大hit？是因為《Pokemon》近年的新作都做得很粗淺，多bug又不好玩！如果任天堂好好正視fans的不滿，《Palworld》才不會如此大賣。還有就是，你幾時才肯出新硬件？Switch的畫質和性能如此低下，你叫玩家怎樣不會轉戰Steam玩PC遊戲《Palworld》？」

甚至有網民製作了 《Palworld》的Pokemon MOD，不過已正式被任天堂司法禁絕。

有fans留言同意 YouTuber 的看法，更表示：「就算我有玩《Palworld》，都不會放棄PKM，希望今次可以令任天堂覺得有威脅，認真一點做好PKM系列。」不過也有人不同意「原神抄完Zelda今次到Pokemon？不了！」不知各位又有沒有試過《Palworld》，真的那麼好玩嗎？

Pokemon 朱紫 bug 臭虫多多，比如FPS下跌、Lag機、地圖崩潰，而且任天堂遲遲不更新軟件修復問題，有外國YouTuber將一系列錯誤輯成影片。