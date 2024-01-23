戀與深空序號｜禮包兌換碼一覽表｜《戀與深空》3D乙女手遊已經上架，集合美男子、戀愛拍拖、少女漫畫風劇情、超美的3D人物和戰鬥，大受女玩家歡迎。原來game內可以輸入一系列序號換取禮包和虛寶，馬上提供序號、禮包兌換碼，仲教埋你點入code拎禮物，再加送免費四星五星思念卡取得法。



序號兌換處：點擊主畫面左上角：個人主頁 > 右下角設置 > 右下角更多 > 兌換序號

序號兌換處：左上角個人主頁 > 右下角設置 > 右下角更多 > 兌換序號

注意：按照玩家使用的是日本／台灣／香港server，兌換碼並不完全共通。輸入必須跟足大細階，部份code設有上限，如太多人用過可能會過期。如果有其他新序號、code會在此追加。



3DLOVE｜兌換獎勵：100粉鑽+一張極空許願券

love2024｜兌換獎勵：加速魔方+銀砂磁石

LOVEDEEP8888｜兌換獎勵：金幣10000+體力50+突破晶盒

另外，在個人主頁 > 右下角設置 > 功能 > 綁定信箱可獲得鑽石*100

在個人主頁 > 右下角設置 > 功能 > 綁定信箱可獲得鑽石*100

四星五星思念免費獲取方法

臨空初探：五星思念三選一&四星免費領

四星思念：「黎深·不期而遇」

四星思念：「黎深·不期而遇」

五星互動思念：「黎深·眷眷餘暉」「祁煜·花落未夏」「沈星回·流光輕躍」三選一。

「黎深·眷眷餘暉」「祁煜·花落未夏」「沈星回·流光輕躍」三選一。

預約裏程碑：四星思念「沈星回·微光懶陽」、「祁煜·夜海」、「黎深·闌珊燈火」三選一

「沈星回·微光懶陽」、「祁煜·夜海」、「黎深·闌珊燈火」三選一。

預抽卡活動：四星思念三選一（已過期）

四星思念：「沈星回·心晴攻略」、「祁煜·心晴遊戲」、「黎深·心晴邂逅」三選一。

七日藝術巡禮：四星思念登錄送

七日內可免費領取：四星思念「祁煜·迷思」