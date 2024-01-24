Netflix 近年積極調整訂閱方案，以及分享帳戶的限制，包括在美國推出有廣告版的方案和明確指出 Netflix 帳戶只能讓同住者共享。近日，Netflix 再宣布調整訂閱方案，將陸續在不同地區淘汰「基本」方案。



Netflix 在最新的財報中宣布，在 2024 年第二季起，將在英國、加拿大先行取消免廣告的「基本」方案，隨後亦會在美國和其他地區實行，目前未知香港地區會否跟隨。這措施推出後，用家只能在最平價的有廣告版方案與「標準」、「高級」方案中選擇。

在財報中顯示，Netflix 2023 年第四季的廣告訂閱會員多了近 70%，廣告方案佔 Netflix 註冊會員中的 40%，可見其淘汰免廣告的「基本」方案措施，將很快推廣到不同地區，以提升訂閱人數、收入。

現時香港版 Netflix 的訂閱方案，仍未有廣告版，主要分為「基本」、「標準」、「高級」：

去年Netflix才以打擊分享帳戶為名變相加月費

基本方案（每月 $63）

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可在 1 部支援裝置上觀賞

以高畫質觀賞

可在 1 部支援裝置中下載



標準方案（每月 $78）

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可同時在 2 部支援裝置上觀賞

以全高畫質觀賞

可同時在 2 部支援裝置中下載

可將 1 位與您不同住的人新增為額外成員



高級方案（每月 $93）

盡情享受電影、節目和手機遊戲，不受廣告打擾

可同時在 4 部支援裝置上觀賞

以超高畫質觀賞

可同時在 6 部支援裝置中下載

最多可將 2 位與您不同住的人新增為額外成員

Netflix 沉浸式音效



根據 Netflix 官網的解釋，Netflix 帳戶只能由同住者共享。 如想與非同住者共享同一帳戶的話，首先要訂閱「標準」或「高級」方案，同時需購買額外的成員名額，每名成員每月需多付 $28。