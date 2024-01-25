iOS 17.3電池續航力測試｜iOS 17.3 推出多達 7 個新功能，包括「失竊裝置保護」。雖然有新功能，但新版本對電池續航力影響如何呢？YouTube 頻道「iAppleBytes」找來 5 款 iPhone 測試，竟有 4 款電量都下跌。



iOS 17.3「失竊裝置保護」

iOS 17.3 加入的「失竊裝置保護」功能，加強對用家 iPhone 內的重要資料的保護。 用家開啟此功能後，當用家不在住宅、公司等熟悉的地方，使用部分重要功能時，就需要使用 Face ID、Touch ID 生物識別認證才能使用，如已儲存的密碼、信用卡。而且部分功能更需要在等待一小時後，再進行第二次生物認證，才能操作，如更改 Apple ID 密碼。

iOS 17.3 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電的情況和電池健康度約在 86% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17.3 版本下電池使用情況。

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對比上一個版本，iOS 17.3 中只有 iPhone 11 的電池續航力上升，電量增加 27分鐘。其他 4 款 iPhone電池續航力都下跌，最嚴重的是 iPhone 13 電池續航力減少36分鐘，其次是 iPhone 12 電池續航力減少 25 分鐘。雖然 iOS 17.3 對部分 iPhone 的電量都有負面影響，但考慮到新增的「失竊裝置保護」功能，提升用家重要資料的安全性，因此還是建議更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes