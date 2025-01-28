京阿尼縱火兇徒青葉真司導致36人喪生｜傳被告已撤回上訴維持死刑｜製作過《涼宮春日》、《吹響吧！上低音號》等傑作的日本京都動畫（京都アニメーション，京阿尼）工作室，2019年慘遭縱火、導致36位工作人員喪生、32人輕至重傷，事件經多年審理，於2024年1月於京都地方裁判所裁定被告青葉真司（45歲）並無精神問題，需要為罪行負上刑責、被判死刑。根據毎日新聞社今日（28日）消息，被告已撤回對判刑的上訴、將維持原判進行死刑。



在造成36人喪生的2019年京都動畫縱火殺人案中，據多位相關人士透露，因殺人等罪名受審的被告青葉真司（46歲）已撤回上訴。一審時雖就被告的刑事責任能力是否存在及其程度有所爭議，但最終仍依照求刑判處死刑。由於被告本人可以自行撤回上訴，死刑判決已告確定。然而，辯護律師仍可能就撤回上訴的有效性提出異議。

當日於案發現場附近，有CCTV錄得兇徒青葉真司的樣貌。

位於京都的京都アニメーション京阿尼工作室，如今已經不存在。

青葉真司2024年近照

事件發生於2019年7月18日，被告自己亦在現場受傷，一直住院治療至2020年5月才被逮捕。控辯雙方在庭上一直就被告青葉真司是否有刑事責任能力，辯方一直指被告有嚴重妄想症，處於精神錯亂或精神惡化的狀態。最終增田裁判長認為被告一直清楚自己在做甚麼：「事件發生時，他並未處於精神錯亂或精神惡化的狀態。」並指被告自尊心過高，遇到問題就會變得咄咄逼人，而使用汽油縱火的犯罪方法是「基於被告人自己的思維方式和知識，並且有幾乎沒有證據表明妄想的影響。」

根據2024年1月京都地方法院的一審判決，青葉被告於2019年7月18日上午在京都動畫第一製作室（位於京都市伏見區）潑灑汽油並縱火，造成包括公司職員在內的36人死亡，32人重輕傷。這是平成時期以來死傷人數最多的縱火殺人案件。

青葉真司一直指放火原因是京阿尼抄襲了他提交給京阿尼參與競選但沒入圍的「劇本」，自己沒法入行，卻有女性在京阿尼負任動畫監督，令他非常不滿。檢察官指這次攻擊是「出於無理怨恨而進行的報復，並指這是日本刑事審判史上迄今受害者人數最多的一次」因此要求判處死刑。