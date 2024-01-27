清潔洗衣機忌用小蘇打粉　日媒警告用熱水溶仲大鑊！可用兩樣代替

清潔洗衣機忌用小蘇打粉｜當洗衣機使用了一段時間後，機內或多或少會積累部分洗出來的污垢、殘餘洗衣粉，如長時間沒有處理的話，就會令洗衫效果下降，甚至越洗越污糟。清潔洗衣機部分人會使用專門的清潔劑，或使用 CP 值高的小蘇打粉（重曹／碳酸氫鈉）。可是，日媒警告使用蘇打粉清潔洗衣機，有機會令機身故障。



很多人都喜歡使用小蘇打粉清潔家居，能有效去除油漬、污垢。可是，大型自來水廠建設公司 Cracian 分享，其實小蘇打粉沒有足夠的清潔力，去清除導致洗衣機變髒的黴菌。同時，由於小蘇打粉不易溶於水，有機會倒落洗衣機後會導致內部堵塞。

Cracian 提示用家，如真的使用小蘇打粉後導致洗衣機堵塞，若再使用熱水嘗試溶解小蘇打粉的話，更有機會令洗衣桶損壞。Cracian 建議，應使用洗衣機製造商推介的清潔方法，如使用相符的洗衣槽清潔劑，或專用清潔劑。亦可以找專業的師傅，折開洗衣機徹底清潔。

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想用便宜又方便的方法清潔洗衣機，有網友建議，可以把不要的毛巾放入去開機清洗，令污垢黏在布料上，或開滿水再使用漂白水靜置一晚。或可以使用過碳酸鈉清潔洗衣機，比起小蘇打粉更易溶於水，又能有漂白效果。使用比例可以用約 10g 過碳酸鈉，倒落 2L 30～50°C的溫水中，再用來清潔洗衣機。

資料來源：Grapee