人妻嫌高達迷30歲仲買玩具｜擅將模型贈人、老公激到出廳瞓嗌離婚｜係你悲觀啫……對不起，這件人間慘劇，真的不能用這句萬能key回覆輕輕帶過……在1月24日晚上，IG「心事台」（@90lover_story）張貼了一篇網民投稿，一位自稱結婚3年多的女性，嫌老公每月買新款高達，禁止不成竟將丈夫高達收藏轉送住大陸親戚的孩子……老公嬲到出廳瞓，深夜WhatsApp留言嗌離婚。



高達隻隻差唔多樣、送幾盒畀人使乜咁嬲？

報料人表示成婚3年幾，丈夫每個月keep住買新款高達，買回來又不組裝只是收藏，問他「唔砌點解要買」丈夫解釋單是看看收藏已很滿足，事主想禁止丈夫繼續再買卻勸不聽，於是就趁1月有親戚帶孩子來家作客時，送了幾盒出去。老公後來發言收藏少了很多幾盒就問究竟，妻子如實回答：「送咗畀人啦！拎咗返大陸收唔返啦！」更不解明明家中仍然有很多盒差不多款的高達，為何要計較？之後丈夫就出廳瞓，更msg老婆要求離婚，事主認為自己沒做錯，於是就投稿訴心聲：「高達（比我）重要啲咩？」

網民：個男既都有錯、就係太遲嗌離婚

因為這個討論區並不是平時講玩具那些「今日一入」、「高達同好聚」，留言的人式式色色、也不一定是玩具迷，但均異口同聲表示女事主不尊重另一半：「咁你都抵俾人離婚！」又認為從一件事可以看出人的本性，這個妻子必定沒有同理心，連別人的愛好都要管：「唔尊重人仲好意思問！」「條仔唔抵幫今次 捱左3年先識講離婚」「希望你唔好生仔、做你細路一定好慘。」

@90lover_story 截圖

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女高達迷Yuna：你啲唇膏夠支支差唔多色！點解仲要買？

這件事連女性都不支持這個人妻將丈夫的收藏送人，比如有製作高達模型、拍高達YouTube片的@Yuna Yuna，表示自己既玩高達、也儲唇膏，支支都係紅色，顏色和外殼分別極微，但對於會玩、懂當中分別的收藏家來講，每支都是珍藏：「難分還難分，問都唔問就送俾人、就一定係唔尊重。」女網民@daisy_lhs 也同意：「你冇問過佢、佢都可以唔問你同你離婚。唔該你搵辦法搵返啲高達畀佢先好同佢離婚」

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