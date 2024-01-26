Vision Pro 3天爆賣18萬台但開發者冷淡？3大平台封殺成Apple隱憂

蘋果Vision Pro預售3天內賣出18萬台，在熱烈買氣下，Meta、Google等主流App卻退出Vision Pro新平台，與過去踴躍情況不同。



Vision Pro即將在2月初正式登場，這是蘋果首款進軍AR領域的硬體產品，並且預購即完售，但在看似火熱的預售狀況下，開發者冷冰冰的態度卻暗示著背後潛藏的隱憂。

有「地表最強蘋果分析師」之稱、天風證券分析師郭明錤近日在個人部落格表示，Vision Pro開放預購就立即完售，出貨時間普遍延長到5至7周，預估短短3天內就賣出了16到18萬台。以一台3,499美元的售價來說，蘋果可能進帳了超過6億美元。

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蘋果Vision Pro預售即完售，為什麼開發者反應冷冰冰？

但在目前火熱的預購成績下，開發者們似乎對Vision Pro不太買單，根據《TechCrunch》報導，AR/VR設備的App Store只有150個專門針對Vision Pro提供更新的App，這個數字僅占App Store 180萬個App極小一部分。

當然，並非沒有針對Vision Pro做更新的App就不能使用，理論上Vision Pro能夠兼容iOS、iPad的App，只不過沒有特別優化的情況下，可能不會有最佳的使用體驗。

甚至Netflix、YouTube、Spotify都在Vision Pro正式登場前，相繼表明不會為其開發專門App，其中Spotify、YouTube甚至不打算讓Vision Pro使用iPad版本的App，建議用戶之後可在瀏覽器上使用他們的服務。對於替Vision Pro描述了大量視聽娛樂場景的蘋果來說，毫無疑問是相當大的遺憾。

《彭博社》指出，包括Meta、Google在內的主流App，似乎也都主動退出了Vision Pro這個新平台，與過去蘋果推出新平台，開發者踴躍響應的情況可說大相逕庭。iPhone及iPad的App Store都是甫推出就吸引大量App湧入，到現在發展為擁有上百萬App的巨大平台。

原因一：Vision Pro銷量「後繼無力」，投資回報恐不高

開發者如此興致缺缺，一部分是因為還在觀望Vision Pro的市場究竟有多大。蘋果在iPhone及iPad之後，又推了電視、手錶、和iMessage等App商店，但普遍表現平平，許多業者都收掉了在這些平台上的App。而價格遠高於這些產品的Vision Pro，初期勢必只能吸引到死忠粉絲及科技宅。

且頭戴式裝置與從iPhone轉換至iPad截然不同，依靠手勢及眼動控制，是個截然不同的領域，開發新App可能需要較高的成本，沒調整好的話甚至可能難以在AR裡使用。開發者自然希望投資能有所回報，就看Vision Pro的銷售成績能否證明這一點。

儘管Vision Pro頭三天就賣出亮眼表現，事實上郭明錤也在文章中強調，Vision Pro的銷售狀況「符合預期但隱憂浮現」，他指出在開放預購48小時後，Vision Pro的等待時間一直維持在5至7週，顯示在死忠粉及重度用戶下單完後，Vision Pro的需求可能後繼無力。

相較之下，iPhone熱門款式一推出就立即完售，但等待時間會持續增加，顯示需求是一路攀升。蘋果擁有多達12億用戶，只要0.007%的人下單，就可以讓Vision Pro售罄，因為雖然剛開放預售就賣爆，這仍是相對小眾、利基的產品。

原因二：蘋果稅愈改愈苛刻，開發者整個被惹毛

然而單單談投資回報的話，或許難以解釋為何有廠商特地下架App，也不願提供iPad版本的服務，這一部份或許與蘋果先前針對被迫第三方支付管道做出的回應有關。

蘋果在與《要塞英雄》開發商Epic Game訴訟中，唯一落敗的只有被要求修改App Store政策，開放開發者使用第三方的支付管道。在外界的期望中，是希望可以藉此繞過蘋果高達30%的抽成，再不濟也是減少相當幅度的抽成比例。

但蘋果前陣子宣布的新辦法，卻惹怒了一票開發者。蘋果聲稱即使使用第三方支付管道，也必須支付27%的抽成，僅僅比經由App Store少了3%，並且增設非常多的限制。對開發者來說，若算上信用卡等其他支付管道的抽成，幾乎不會比30%抽成便宜，甚至可能更貴。

Spotify就是對蘋果稅意見很大的業者。早在2019年就正面與蘋果槓上，在網站上貼出蘋果的5條「罪狀」，其中第一條便是質疑蘋果30%的抽成過高。隔年Spotify還成立App公平聯盟，帶頭反對蘋果的高抽成及嚴苛條款。

在蘋果公布開放第三方支付管道辦法時，Spotify也發聲抨擊，「蘋果證明了他們會不惜一切代價保護從開發者和消費者身上，透過壟斷App商店獲得的利益。」

另外，像Netflix也是早早就不提供用戶在iOS App上訂閱的管道，消費者只能利用瀏覽器打開官網進行訂閱付款。

被蘋果視為「全村的希望」，Vision Pro能否成為爆品還有待觀察

雖然基於種種理由，有部分開發者決定與Vision Pro劃清界線，但蘋果指出Vision Pro上線後仍有上百萬款App可以使用，目前已宣布迪士尼、TikTok、亞馬遜等眾多平台的影音服務將可在這款新產品上使用，不過大多數都是直接將iPhone、iPad App搬上來，沒有特別調整。

Vision Pro的銷量跟App的支援程度，兩者可說緊密相依甚至互為因果。郭明錤指出，要達成蘋果預期的第一年50萬銷量不是太大問題。但在後繼無力的情況下，這個數字能否讓開發者們買單，加強對新平台的支援，或許還有待觀察。

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