雪櫃使用禁忌｜一般家庭使用的雪櫃便宜也要數千元，貴的甚至需要上萬元，而且更換也要勞師動眾，盡可能也想要增加雪櫃的使用壽命。日本媒體「saita」分享，4大雪櫃使用禁忌，避免誤犯影響雪櫃使用壽命。



經常開關雪櫃門

雪櫃運作時，會把空間保持在一定的溫度，當感應到溫度上升，壓縮機就會增加轉數進行降溫。當雪櫃門經常打開，食物的新鮮度會下降，而且冷卻系統也會過度運作，從而縮短使用壽命。「saita」建議，應盡量減少開關門的次數，應養成一次取走所有需要東西的習慣，減輕雪櫃製冷的負擔。

雪櫃放太近牆壁

一般雪櫃其中一或兩側，都會靠近在牆壁上，但原來雪櫃放太近牆壁的話也會縮短其使用壽命。「saita」指出，當雪櫃旁沒有足夠空間的話，雪櫃運作時產生的熱量會無法正常散熱，如散熱效果不良，就會影響冷卻表現，增加製冷的負擔，形成惡性循環。

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雪櫃旁放太多東西

香港寸金尺土，雪櫃上方空間難免會放一些雜物，這與雪櫃太靠近牆壁一樣，會影響到散熱效果。如果在雪櫃上方是擺放微波爐、麵包機、氣炸鍋等運作時溫度會提高的電器，就會進一步影響雪櫃製冷效果，應盡量減少雪櫃上方的雜物。

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熱食放入雪櫃

當未完全冷卻的食物放入雪櫃，會令雪櫃充滿熱空氣，影響其製冷效果，而正在冷藏的食物也有機會變質。因此「saita」建議，應把食物的溫度冷卻到室溫，才不會增加雪櫃的製冷壓力。

資料來源：saita