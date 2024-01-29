最易破解密碼2024｜網上銀行、串流平台、各大網站會員，甚至登入手機，每人都有多個帳號需要記密碼登入，因此部分人會選擇使用同一組密碼，或使用較簡單易記的密碼，可是過於簡單的密碼等於給黑客可乘之機。網絡私隱專家分享 15 組 2024 年最差的密碼，以及教如何提升密碼安全性。



網絡私隱專家 Jason Wise 公佈，2024 年最常用的 15 個密碼，並敦促人用家如使用榜上的密碼，就應該立即更改：

1）123456

2）123456789

3）admin

4）Qwerty

5）welcome

6）Password

7）Password1

8）p@ssw0rd

9）12345

10）Qwerty123

11）1q2w3e

12）12345678

13）111111

14）1234567890

15）Q2w3e4r5t



為了確保上網安全，Jason Wise 認為密碼越獨特，黑客就越難破解。用家應避免使用常見和明顯的密碼，如最常見的密碼。Jason Wise 建議不要使用出生日期、與自己關係密切的人的姓名、城市或食物作為密碼。

密碼設定10大宜忌

+ 5

當密碼組合太簡單的話，黑客只要使用「brute force attack」，就會透過軟體在幾秒、幾分鐘內破解。其中一個增加密碼安全性的方法，Jason Wise 建議使用密碼產生器，生成一系列隨機的數字、字母、特殊字元組合。同時，可以使用高安全性的密碼管理器，幫忙記住和管理各組隨機密碼。

資料來源：dailymail