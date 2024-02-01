PayMe、各大銀行App派e利是有著數｜還有不到兩星期就到農曆新年，PayMe、Tap&Go、各大銀行 App 都推出電子利是（e利是）優惠及活動，只要完成指定的操作，就有機會贏得現金券、餐飲券，金額高達 $16,888。



PayMe「狂派利是」活動

PayMe 推出賀年活動，由即日起使用 PayMe App，掃描全港不同地點得廣告牌上的活動 QR Code或點擊網上廣告，即可以玩 AR 遊戲，只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶 PayMe 開運利是，有機會贏得最高 $888 萬用券獎賞。

2月10日至16日，用 PayME 群組利是功能向 5 名或以上親友派及 $100 或以上的群組利是，即可獲得 $8 PayMe 折扣萬用券。

Tap&Go新春開運抽獎

Tap&Go 由即日起至 2 月 25 日，用家只要使用 Tap&Go 完成以下其中一項：1）派發e利是；2）透過App-to-App增值功能完成增值；3）兌換人民幣；4）於支援PromptPay商戶以「掃描付款」功能付款；5）完成智能身份認證；6）於The Club購物及獎賞平台完成一筆交易或Tap&Go App 內Club Mini Shop 完成交易。即可獲1次抽獎機會，最多獲得8次抽獎機會，贏走最高$3,888 Tap&Go 儲值額。

恒生銀行派e利是抽獎

由即日起 2 月 25 日，推出「恒生財神轉出好運大抽獎」活動，只要使用恒生 App 「派e利是」、「轉數快」轉賬、首次登記轉數快預設收款銀行，就能參加抽獎，最多抽獎 88 次，有機會獲得最高 $8,888 電子旅遊禮券。

ZA Bank $8,888抽獎

ZA Bank 推出「簽到發發發」簽到扭蛋活動，只要在 2 月 5 日～24 日，到ZA Quest 簽到 1 次，即可獲得 1 個扭蛋，有機會抽中高達 888,888 ZA Coins（相等於 $8,888.88）。

BocPay $8,888 現金獎賞

2 月 7 日～23 日，使用中銀手機 App 或 Boc Pay 的「利是」功能轉帳，即可獲得 1 次抽獎機會（每名收款人只有一次），最高 $8,888 現金獎賞。同時，累積向 10 個用戶「派利是」即可獲得最高 $128 百佳優惠券。

大新銀行 $16,888 現金獎賞

即日起至 2 月 24 日，只要使用大新流動理財 App，發送 $10以上的語音利是，即可獲得一次抽獎機會，最多可抽 30 次。大新將會在用戶中抽出 9 位幸運兒，獲得 $16,888 現金獎賞（1名）、$888 現金獎賞（8名）。