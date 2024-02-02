Apple iPhone 15 系列在去年 9 月發布前，外界預期該系列產品會帶來重大升級和創新。可是根據消費者滿意度調查公司《PerfectRec》的統計，iPhone 15 系列推出後，用戶滿意度不如預期，當中 iPhone 15 Pro 更是歷代 Pro 系列中滿意度最低。



隨著消費者使用時間過去，《PerfectRec》共統計了近 70 萬個 Google 用戶評論，發現iPhone 15 Pro 系列的滿意度持續下降。在 2023 年 10 月與 2024 年 1 月比較，滿意度分別為：iPhone 15 68.2%>78.1%、iPhone 15 Plus 70%>73.5%、 iPhone 15 Pro 73.5%>66.1%、iPhone 15 Pro Max 77%>72.5%。

報告指出，用戶初期最多負評的原因是，iPhone 15 Pro 過熱問題，高達 13%。在 Apple的 iOS 更新下，過熱問題已大幅改善，因為有關的負評也慢慢減少，到 1 月只有 1% 用家討論過熱問題。

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《PerfectRec》最新的報告分析，iPhone 15 系列最多用家負評的內容，分別為：



1）電池續航能力不如預期，實際表現不及iPhone 14 Pro系列；

2）相較上一代產品，硬體性能升級幅度太小；

3）相機鏡頭模姐設計過於凸出，令手機無法平放。

這些資料反映出，iPhone 15 Pro系列在推出後的表現與用家的期望有一定的落差，因此才會在推出後多個月，用家的滿意度仍一直下降。同時，也反映出 Apple 在 iPhone 16 系列如仍沒有太大的升級和設計上的變化，再會再令用家失望一下。