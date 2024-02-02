Netflix同戶裝置打擊夾plan措施香港執行｜手機平板被鎖點破解？｜Netflix為擴大打擊密碼共享、即「夾plan」行為，在調整收費plan同時，界定了只可於同一IP的住所內share戶口；就算是阿爸阿媽，只要分兩間屋住均不能共享使用。最近Netflix終於在港台地區執行此法，如果你跟人分享密碼，系統有機會將對方的IP當成主用戶，你自己就被鎖戶冇得睇，好在暫時仍有一個方法破解（但有一個限制條件）……



手機忽然被鎖．睇唔到Netflix

有用家在facebook「Netflix 香港討論區」投訴，發現外出時無法以手機登入Netflix戶口睇片，出現「尚未設為此帳戶的同戶裝置」訊息，更即時被銷機，需要將手機返到主戶口IP接駁WiFi，並以認證email登記「同戶裝置」才能繼續使用，最少30日要重做一次。事主好嬲好嬲，但網民就問：「其實你帶返屋企駁一次WiFi就冇事，嬲咩？」明眼人都知，因為事主是跟網民「夾plan」，三唔識七如何到別人家中駁WiFi認證？

有用戶無法以手機登入Netflix戶口睇片，出現「尚未設為此帳戶的同戶裝置」訊息。

Netflix 香港討論區截圖

網民幾乎一致認為事主有跟別人夾plan才會被銷機，加多廿幾蚊都不肯很cheap。事主則強調自己不是不想付，更不是花不起，而是覺得同戶裝置程序麻煩，令他嬲到想轉會Disney +。



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為何被銷機？台灣網民直接問Netflix

為何會發生這問題呢？台灣ptt討論區也有樓主出事，他直接向Netflix查詢，收到回覆事主「代號A」的情況，可能是與非同住人士「代號B」夾plan；因為同住用戶只限設定在1部電視，連接過同一WiFi的手機、平板，最少要每30日駁相同WiFi一次，就可繼續在戶外睇。「B」以智能電視／機頂盒睇Netflix，「A」的IP被「B」IP取代，成為戶口認定的「安全網絡」，「A」的手機和平板當然沒連接過「B」的WiFi，被判斷為「尚未設為此帳戶的同戶裝置」，所以即時鎖機。

台灣ptt討論區截圖

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那被鎖了的手機如何重啟？

你沒可能上網友家中駁WiFi認證吧？那被銷的機怎算好？有人發現了暫用的解決方法，就是由主用戶打開Netflix 戶口設定頁面，先選擇「登出所有裝置」，再重新登入，那鎖上的機就可以重開。但留意之後就算再次分享密碼，要保證所有夾plan者不能用手機、平板、電腦以外的裝置觀看 Netflix，尤其絕對不要用機頂盒、Smart TV內置netflix、Apple TV等裝置收看。

唔想煩、都係畀錢解決

如果想輕鬆分享戶口，從正途自然最安全，首先可選用Nerflix高級月費plan，再以28蚊1位／上限兩位的收費共享，就能最多3人共享同一用戶。