iPhone 15 雖才推出數個月，但 iPhone 16 的情報已不斷流出。近日知名爆料人 Majin Bu 在 X 中分享疑似 iPhone 16 的設計圖，發現鏡頭、機身都有升級。



鏡頭回歸垂直設計

iPhone 15 的雙鏡頭設計是以對角組成，而 iPhone 16 的設計圖發現，Apple 把 iPhone 16 的雙鏡頭改回 iPhone X 時的設計，即兩個鏡頭垂直排列，而閃光燈分離出鏡頭組件，獨立放在鏡頭右邊，令鏡頭組件成更精簡的豌豆形。

Apple 改 iPhone 16 鏡頭設計的原因，傳聞是為了讓 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 支援空間影像拍攝。目前，iPhone 15 採用的對角線鏡頭布局，無法捕捉空間影像，明顯看到 Apple 希望加強 iPhone 與 Vision Pro 的互動，不限於 Pro 系列手機。

升級動作按鈕

iPhone 16 另一個升級，就是把靜音鍵改成動作按鈕，把 iPhone 15 Pro 系列的功能再擴展到全系列中。動作按鈕為用家一次過帶來多種自訂義操作的可能性，不再只局限在靜音功能。

iPhone 16 Pro升級

Macrumors 曝光 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 渲染圖，在電源鍵同一側的下方新增一粒獨立的「拍照按鈕」，可針對拍照進行手勢操作，像是左右滑動可以 Zoom In / Zoom Out，輕按時可以對焦、用力按下則是啟動拍照或攝影。

另外，有傳 iPhone 16 Pro 有2TB版本，支援 Apple ProRes 格式拍攝高規格影片需要。iPhone 16 Pro 亦會配上更大的螢幕，加大到 6.3" 及 6.9"。