Apple升級Win10 / Win11版iCloud　支援Apple ID密鑰防釣魚攻擊

蘋果公司更新了支持文檔，宣佈用戶在將Windows版iCloud升級至15及後續版本後，可以使用物理安全密鑰進行登錄。這一變化旨在更加有效地保護用戶的Apple ID，防止網絡釣魚攻擊。



安全密鑰是一項高級安全保護功能，旨在為那些希望額外保護自己免受網絡釣魚或社交工程詐騙等定向攻擊的人士提供幫助。它是一種外形類似於閃存驅動器或電子跟蹤器的小型外部設備。當用戶啟用了雙重認證的Apple ID登錄時，安全密鑰可用於驗證身份。

去年年初，在iOS 16.3、iPad OS 16.3和macOS 13.2中，蘋果推出了對Apple ID的安全密鑰支持。開啟此設置後，在登錄Apple ID時需要輸入密碼，並通過使用FIDO認證的安全密鑰完成雙因素身份驗證流程。

使用物理密鑰而非六位驗證碼提高了雙重認證流程的安全性，並有助於防止攻擊者截獲或請求獲取第二重認證因素。

然而，蘋果強調用戶有責任確保自己始終能夠訪問安全密鑰。如果丟失了所有受信任設備和安全密鑰，則可能導致賬戶永久鎖定。

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