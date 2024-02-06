YouTube 與用家之間對廣告播放的拉鋸不斷，除了訂閱 YouTube Premium 外，很多人都使用各種插件去規避 YouTube 放放廣告。近期，Google Chrome 更有一款插件，可以加速廣告播放速度，被認為是最「兩全其美」的解決方法，可是開發者竟親自警告，插件被植入惡意程式。



由於 YouTube 針對 AdBlock 插件的限制，Chrome 上出現了「FadBlock」、「Ad Speedup」免費擴充功能，並不是省略廣告，而是加速 YouTube 廣告播放速度，可以 16 倍速播完廣告，能令用家不用看廣告之餘，又不會影響到 YouTuber 的廣告收入。

可是，「FadBlock」開發者 0x48pira 在 GitHub 平台發布公告，指自己已經不再是「FadBlock」的擁有者，早在一個月前把程式賣給軟體商，其後更經過多次轉手。0x48pira 警告，目前「FadBlock」已經被現持有者植入惡意程式，有機會令用家的個人資料暴露在風險中，因此呼籲用戶刪除「FadBlock」。

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0x48pira 表示，將會在近期推出新版的「FadBlock Origin」插件，而且不只會在 Chrome 上使用，更會新增可在 YouTube Music 上使用。可是，在「FadBlock」植入惡意程式後，用家也表示不再信任 0x48pira 推出的插件。